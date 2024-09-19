Власти Калужской области запретили публиковать фото и видео атак украинских беспилотников
Власти Калужской области ввели запрет на размещение в соцсетях и СМИ фото- и видеоматериалов с украинскими беспилотниками и последствиями их атак, сообщил губернатор Владислав Шапша.
Шапша отметил, что аналогичные решения уже действуют в ряде других регионов. «Сообщать такую информацию необходимо в силовые структуры», — подчеркнул он.
Нарушителей запрета будут штрафовать. По данным ГТРК «Калуга», физлица будут должны заплатить четыре тысячи рублей, должностные лица — 40 тысяч рублей, юридические лица — 100 тысяч рублей.
Помимо запрета на последствия атак беспилотников, в большинстве приграничных регионов России действует запрет на съемку работы ПВО. В августе 2013 года власти аннексированного Крыма предложили ввести его на федеральном уровне, однако развития инициатива не получила.