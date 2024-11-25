В Калуге после атаки украинских дронов произошел пожар на нефтезаводе

Беспилотники в ночь на 25 ноября атаковали Калугу, на окраине города силы ПВО сбили три дрона, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

По его словам, обломки дронов упали на территории промышленного предприятия, там начался пожар, который вскоре потушили. Губернатор уточнил, что пострадавших нет. Всего за ночь над регионом сбили восемь дронов.

Телеграм-канал Baza пишет, что под атаку дронов попал нефтезавод, загорелся один из резервуаров. В свою очередь телеграм-канал ВЧК-ОГПУ пишет, что беспилотники атаковали нефтебазу и завод.

Осторожно, на видео есть мат.

Минобороны России отчиталось, что за ночь 25 ноября силы ПВО уничтожили и перехватили над территорией РФ 23 украинских беспилотника. Восемь дронов сбили над Калужской областью, семь — над Курской, пять — над Брянской, три — над Белгородской.