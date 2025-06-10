Минобороны РФ заявило о 102 сбитых украинских дронах над 12 регионами. В Санкт-Петербурге из-за атаки беспилотников закрывали аэропорт Пулково

Над территорией России в ночь на 10 июня были сбиты 102 украинских дрона, объявило Минобороны России. По информации российских военных, больше всего беспилотников — 46 — уничтожено над Брянской областью, еще 20, сообщило Минобороны РФ, было сбито над Белгородской областью.

Также дроны, заявило Минобороны РФ, уничтожили над Воронежской, Калужской, Московской, Курской, Смоленской, Ленинградской и Орловской областями, Татарстаном и аннексированным Крымом.

В Белгородской области, заявил глава региона Вячеслав Гладков, в результате падения обломков беспилотника в Белгородском районе пострадал ребенок. Глава Белгородской области Александр Богомаз сообщил, что пострадавших в результате атаки беспилотников среди жителей региона нет. Власти Воронежской, Орловской и Калужской областей также заявили, что жители не пострадали.

В Ленинградской области один беспилотник был уничтожен над Тосненским районом, еще один — над Ломоносовским, сообщил глава региона Александр Дрозденко. Третий дрон, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на Минобороны РФ, был сбит под Гатчиной. Жертв и разрушений, по данным главы Ленинградской области, нет. Из-за атаки дронов в Ленинградской области вводили ограничения на работу мобильной связи и интернета. Аэропорт Пулково приостанавливал работу.

Также из-за атаки дронов Росавиация ограничивала полеты в московских аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский, а также в аэропортах Саратова, Самары, Казани, Калуги, Ижевска и Кирова. По состоянию на 09:00 мск ограничения были сняты.

После того, как аэропорты московского авиаузла за последние месяцы неоднократно останавливали работу из-за атаки дронов, некоторые иностранные авиакомпании, писали «Ведомости», начали рассматривать возможность переноса регулярных рейсов в Пулково. Официально эту информацию не подтвердили.

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