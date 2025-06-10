В Белгороде украинский дрон атаковал автозаправку. Есть погибшая и раненые

Украинский беспилотник атаковал автозаправку в Белгороде, заявил областной губернатор Вячеслав Гладков.

В результате обрушения здания (в МЧС сообщают, что это минимаркет при заправке) погибла одна местная жительница. Еще четыре человека — три женщины и мужчина — госпитализированы с ранениями средней тяжести.

«Есть угроза удара второго беспилотника. Работают только оперативные службы и самооборона: перекрывают движение, разбирают завалы», — добавил Гладков.

В ночь на 10 июня, как сообщал ранее Вячеслав Гладков, над Белгородом были сбиты несколько украинских дронов. В результате падения обломков пострадал восьмилетний ребенок. Минобороны РФ заявляло, что за ночь силы ПВО сбили 102 украинских беспилотника, в том числе 26 — над Белгородской областью.