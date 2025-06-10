В МИД Израиля отрицают передачу Украине систем Patriot

Израиль не передавал Украине зенитные ракетные комплексы Patriot. Об этом изданию Ynet сообщили в министерстве иностранных дел Израиля.

«Эти заявления не соответствуют действительности. Израиль не передавал Украине системы Patriot», — говорится в ответе МИД на запрос журналистов.

О том, что Израиль передал Украине зенитные ракетные комплексы Patriot, которые стояли на вооружении Армии обороны Израиля в 1990-е годы, рассказал ранее посол Израиля в Украине Михаэль Бродский в интервью блогеру Маричке Довбенко. «Системы Patriot, которые мы когда-то получили от Соединенных Штатов, теперь находятся в Украине. Это израильские системы, которые были на вооружении Израиля в начале 90-х. Мы согласились их передать Украине. И об этом, к сожалению, не очень много говорили. Но когда говорят, что Израиль не помог в военном плане, это не так. Это неправда», — говорил Бродский.

В июне 2024 года Financial Times писала, что США, Израиль и Украина ведут переговоры о передаче Киеву нескольких систем Patriot. Предполагалось, что Украина может получить до восьми комплексов ПВО — именно столько систем Израиль планировал списать, поскольку срок их эксплуатации превысил 30 лет.