The Financial Times: США и Израиль ведут переговоры о передаче Украине до восьми израильских систем ПВО Patriot

США, Израиль и Украина ведут переговоры о передаче Киеву нескольких систем ПВО Patriot, сообщает газета The Financial Times со ссылкой на пять источников, знакомых с ходом переговоров.

Как пишет издание, Украина может получить до восьми комплексов ПВО — именно столько систем Израиль планировал списать, поскольку срок их эксплуатации превысил 30 лет. Списанные системы планировалось заменить новыми, однако в настоящий момент их еще не сняли с вооружения. Газета объясняет это опасениями Израиля, что напряженность в отношениях с ливанской «Хизбаллой» может перерасти в полномасштабную войну.

По словам источников издания, переговоры о передаче Украине комплексов Patriot ведутся на уровне министров и других высших чиновников. Окончательная договоренность пока еще не достигнута. По словам трех собеседников газеты, в последние недели этот вопрос обсуждали госсекретарь США Энтони Блинкен с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, а также советник по национальной безопасности Джейк Салливан — с главой офиса президента Андреем Ермаком.

В случае достижения договоренности, Израиль, скорее всего, отправит системы в США, а затем их перешлют в Украину, пишет газета. При этом источники допускают, что Израиль может передать только часть списанных комплексов.

Сейчас у Украины есть как минимум четыре системы Patriot, предоставленные США и Германией. В апреле президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина нуждается в 25 установках, чтобы защитить всю территорию страны. Позже он уточнил, что минимальное количество, которое необходимо Украине прямо сейчас — семь установок Patriot.

20 июня Румыния объявила, что передаст Киеву дополнительную установку Patriot. В тот же день власти США заявили, что пересмотрели приоритеты поставок ракет для систем Patriot и NASAMS, решив перенаправить все заказы на нужды Украины. 21 июня министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что страна планирует передать Киеву еще одну систему Patriot.