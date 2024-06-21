Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен объявила, что стране удалось собрать недостающие компоненты системы ПВО Patriot. Ее передадут Украине

Нидерландам совместно с еще одной страной удалось собрать все компоненты системы ПВО Patriot, которую планируется передать Украине, сообщает NL Times со ссылкой на заявление министра обороны страны Кайсы Оллонгрен.

Какая страна предоставила Нидерландам недостающие компоненты, министр не раскрыла. Она считает, что представители этого государства должны объявить об этом сами. Когда Киеву передадут систему, Оллонгрен также не уточнила.

Как пишет NL Times, поиск компонентов занял некоторое время. Минобороны страны объявило о планах передать Украине часть ПВО Patriot 28 мая. Тогда же министр сообщила, что ведет переговоры с другими странами, которые могут помочь собрать систему целиком.

«Если другие потенциальные страны-партнеры смогут поставить детали и боеприпасы, то мы сможем поставить на Украину как минимум одну полноценную систему в краткосрочной перспективе», — говорила Оллонгрен.

Сейчас у Украины есть как минимум четыре системы Patriot, предоставленные США и Германией. В апреле президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина нуждается в 25 установках, чтобы защитить всю территорию страны. Позже он уточнил, что минимальное количество, которое необходимо Украине прямо сейчас — семь установок Patriot.

20 июня Румыния объявила, что передаст Киеву дополнительную установку Patriot. В тот же день власти США заявили, что пересмотрели приоритеты поставок ракет для систем Patriot и NASAMS, решив перенаправить все заказы на нужды Украины.