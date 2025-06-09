Израиль подтвердил, что передал Украине системы Patriot

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский сообщил, что Израиль передал Украине зенитные ракетные комплексы , которые стояли на вооружении Армии обороны Израиля в 1990-е годы.

«Системы Patriot, которые мы когда-то получили от Соединенных Штатов, теперь находятся в Украине. Это израильские системы, которые были на вооружении Израиля в начале 90-х. Мы согласились их передать Украине. И об этом, к сожалению, не очень много говорили. Но когда говорят, что Израиль не помог в военном плане, это не так. Это неправда», — сказал дипломат в интервью блогеру Маричке Довбенко, опубликованном 8 июня (цитата по «Суспiльне»).

О том, что Израиль, США и Украина проводят переговоры о поставках систем Patriot украинской армии, в июне 2024 года сообщала газета Financial Times, ссылаясь на источники. По данным издания, Израиль был готов передать Украине до восьми комплексов ПВО.