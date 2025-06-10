В сети появилось фото украинского пленного, у которого на животе вырезана надпись «Слава России». Украинская разведка заявила, что снимок подлинный

В Главном управлении разведки Минобороны Украины назвали подлинным появившийся в сети снимок украинского военнопленного, у которого на животе вырезана надпись «Слава России».

Фотографию опубликовал 9 июня твиттер-аккаунт Clash Report, после чего она широко распространилась по новостным пабликам. На снимке видно, что на теле военного — многочисленные шрамы, следы пыток и хирургических вмешательств.

Мы спрятали это изображение, потому что это страшно. Хотя война выглядит именно так. Все равно хочу увидеть

Представитель ГУР Андрей Юсов сообщил, что на фото запечатлен украинский военный, освобожденный в ходе одного из предыдущих обменов пленными. Снимок сделал осматривавший его врач.

«К сожалению, это настоящее фото. Это из одного из предыдущих обменов. Врач во время осмотра в одном из региональных центров, где ребята проходят реабилитацию, просто не выдержал, сфотографировал это и выложил в сеть. Это свидетельство того, через что проходят в плену наши защитники», — сказал он в эфире национального телемарафона.

Фото военного распространилось вскоре после того, как стало известно о начале нового раунда обмена пленными между Россией и Украиной. Предполагается, что он продлится несколько дней. В рамках него стороны договорились обменяться тяжелоранеными военными, а также пленными в возрасте от 18 до 25 лет. Кроме того, Москва и Киев обещают передать друг другу по шесть тысяч тел погибших на войне солдат.