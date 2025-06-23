Российские военные нанесли массированный удар по Киеву беспилотниками и ракетами. Погибли шесть человек, более 30 пострадали

Обновление. 31 человек пострадал в результате российского удара по Киеву, сообщил глава городской военной администрации Тимур Ткаченко. По его словам, среди пострадавших есть дети. Шесть человек, как сообщалось ранее, погибли. По данным мэра Киева Виталия Кличко, пострадали 22 человека, 12 из них госпитализированы.

Войска РФ в ночь на 23 июня атаковали Киев ракетами и беспилотниками, сообщили местные власти и Офис генпрокурора Украины.

По данным на 8:30 известно о шести погибших мирных жителях. Еще 16 человек, среди которых 15-летняя девушка, пострадали, сообщили в Офис генпрокурора. Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о 19 пострадавших, восемь из которых госпитализированы.

В результате атаки разрушен один из подъездов пятиэтажного жилого дома в Шевченковском районе. Там продолжается спасательная операция, под завалами могут быть люди. В соседнем доме взрывной волной повреждены окна, сгорели машины, припаркованные рядом.

Также пострадали жилые многоквартирные и частные дома, офисные помещения, заведения питания, торговые павильоны и автомобили в Святошинском, Соломенском, Голосеевском и Дарницком районах.

В Киевской области в результате атаки погибла мирная жительница, еще восемь человек получили ранения, сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям. При ликвидации последствий атаки травмы получили двое спасателей.

В Бориспольском районе Киевской области в результате российской атаки загорелись два частных дома, сообщили местные власти. В Белоцерковском районе повреждены частные дома и многоквартирный дом, а также разрушено здание гостиницы, где находилось медицинское учреждение. В Бучанском районе повреждены четыре частных здания и три автомобиля.

В Бериславе Херсонской области при атаке российских беспилотников погиб один мирный житель, сообщили в региональной прокуратуре.

ВС РФ поздно вечером 22 июня нанесли ракетный удар по Запорожской области, без электричества остались почти пять тысяч абонентов, рассказал глава региона Иван Федоров. К утру электроснабжение частично восстановили.

Всего российские военные запустили по Украине с вечера 22 июня 368 средств воздушного нападения, заявило командование Воздушных сил ВСУ. В их числе — 352 беспилотника, включая ударные дроны типа «Шахед» и беспилотники-имитаторы, а также 11 баллистических ракет «Искандер-М/KN-23» и пять крылатых ракет «Искандер-К». Основным направлением удара стал Киев.

ВСУ обезвредили 354 цели: были сбиты пять крылатых и семь баллистических ракет, а также 146 беспилотников; еще три баллистические ракеты и 193 дрона — «локационно потеряны».

«Зафиксированы прямые попадания средств воздушного нападения противника в шести локациях, а также падение сбитых (обломки) на 25 локациях в городе Киев и Киевской области», — заявили украинские военные.