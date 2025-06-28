Российские войска нанесли удар по Одессе. Два человека погибли, 17 пострадали

Обновление: Одесская областная прокуратура сообщила о 17 пострадавших, среди которых трое детей — трех, семи и четырнадцати лет.

Войска РФ в ночь на 28 июня атаковали Одессу дронами. Под удар попал 21-этажный дом, где возник пожар на этажах с седьмого по девятый. Жители оказались заблокированы в квартирах.

Погибла супружеская пара, сообщили мэр Одессы Геннадий Труханов и начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер. По состоянию на утро 28 июня было известно о 14 пострадавших, среди которых трое детей. Пять человек удалось спасти, сообщила ГСЧС Украины.

По данным командования Воздушных сил ВСУ, всего российские военные атаковали Одессу и Одесскую область 23 ударными беспилотниками и дронами-имитаторами, лишь один из которых достиг цели.