Украинские дроны атаковали 11 регионов России. В Воронеже поврежден жилой дом, пострадали трое подростков

Украинские беспилотники в ночь на 17 июля атаковали Воронеж и пригород, сообщил глава Воронежской области Александр Гусев.

По его данным, силы ПВО уничтожили не менее пяти дронов. В левобережной части Воронежа в результате попадания фрагментов дрона в многоэтажным дом пострадали трое несовершеннолетних. Гусев сообщил, что у юношей 2009 и 2013 годов рождения травмы головы и ссадины, они госпитализированы. Пострадала также девушка 2009 года рождения, у нее резаные раны рук и ног, помощь ей оказали на месте.

Повреждены четыре квартиры — в одной выбита оконная рама и разрушена стена, в еще одной «нарушена целостность остекления».

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что силы ПВО сбили три беспилотника, которые летели на российскую столицу. Других подробностей он не привел. В аэропорту Внуково ночью в течение часа были введены ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщали в Росавиации.

Ограничения на полеты также вводились в петербургском аэропорту Пулково. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко писал в своем телеграм-канале, что атака беспилотников отражена в Кировском районе.

В селе Смородино Грайворонского округа Белгородской области беспилотник сбросил взрывное устройство на частный дом, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. В результате погибла женщина.

По данным Минобороны, за ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 122 украинских беспилотника над российскими регионами и аннексированным Крымом. 43 дрона сбили над Брянской областью, 38 — над Курской, 10 — над Орловской, по шесть — над Смоленской и Воронежской, пять — над Белгородской, по три — над Калужской областью, Московским регионом и Крымом, по два — над Ленинградской и Липецкой областью, один — над Тульской.

Украинские беспилотники атаковали Воронеж и область в ночь на 15 июля. По последним данным, пострадали 27 человек. На следующий день губернатор сообщил, что пострадавший мужчина, находившийся в коме после тяжелого ранения головы, умер.