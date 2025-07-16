Ракетный комплекс Patriot на боевой позиции Kay Nietfeld / dpa / Scanpix / LETA

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Украина

Непонятно, кто и как будет поставлять оружие, обещанное Трампом

Объявленный президентом США Дональдом Трампом план по поставкам дополнительных вооружений в Украину за счет Европы является лишь рамочным, а не детально проработанным, и до сих пор неясно, кто и как именно будет передавать Киеву вооружения, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Насколько существенной в действительности окажется поддержка Украины и кто и какую технику предоставит, будет зависеть от предстоящих переговоров между союзниками. «Как всегда в таких случаях, дьявол кроется в деталях», — заявил агентству посол одной из стран Северной Европы в США.

В понедельник, объявляя вместе с Трампом о поставках, генсек НАТО Марк Рютте упомянул шесть стран, которые, по его словам, готовы участвовать в закупках оружия: Финляндию, Данию, Швецию, Норвегию, Нидерланды и Канаду. При этом высокопоставленные источники в посольствах двух из этих стран в США заявили Reuters, что узнали об этом плане непосредственно во время объявления. «Я подозреваю, что в администрации только сейчас начинают понимать, что это означает на практике», — заявил еще один источник агентства.

Главный вопрос, пишет Reuters, заключается в том, кто и когда поставит батареи Patriot, критически необходимые Украине для защиты от российских ракет. Один из собеседников агентства назвал «хорошими кандидатами» на отправку батарей Германию, Грецию, Нидерланды и Испанию — у каждой из них сейчас есть по несколько штук, и при этом эти страны сейчас не сталкиваются с какими-либо угрозами. При этом Греция и Испания ранее уже отказывались передавать часть своих батарей Украине.

Сейчас администрация Трампа инвентаризирует запасы НАТО, чтобы понять, какое вооружение в принципе имеется в наличии. После этого Белый дом будет пытаться убедить союзников бесплатно отдать Украине некоторые вооружения в обмен на некие преференции — например, на более раннее пополнение их собственных запасов в рамках НАТО.

Трамп на встрече с Рютте заявлял, что 17 установок Patriot готовы к отправке, а некоторые поступят в Украину уже в ближайшие дни, однако, пишет Reuters, судя по всему, он имел в виду не сами установки, а ракеты к ним: позже министр обороны Германии Борис Писториус сказал, что ни одна новая система Patriot не поступит в Киев раньше чем через несколько месяцев.

Трамп продолжает непубличные переговоры с союзниками, но пока они идут «вяло», резюмировал один из источников Reuters: «Сейчас все говорят: „Мы можем помочь“. Что конкретно это значит, мы не знаем».

Россия

Кремль призывает союзников Украины побудить ее к продолжению переговоров

Россия рассчитывает, что союзники Украины окажут на нее давление, чтобы она продолжала переговоры с Москвой. Об этом на ежедневном брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы всех призываем это сделать, в данном случае основными являются посреднические усилия Соединенных Штатов — президента Трампа и его команды. И много было заявлений сделано, много было слов о разочаровании, но мы, конечно же, хотим надеяться, что параллельно с этим оказывается давление на украинскую сторону», — сказал он.

Представитель Кремля выразил мнение, что поддержку со стороны Запада в Киеве воспринимают «не как сигнал к миру, а как сигнал к войне, к продолжению войны».

Россия и Украина впервые за три года провели два раунда прямых переговоров в Стамбуле в конце мая и в начале июня. На этих переговорах в основном обсуждались гуманитарные вопросы; после них стороны провели несколько обменов пленными и телами погибших. Также делегации обменялись меморандумами со своим видением условий окончания войны. Предполагалось, что после завершения обменов в конце июня переговоры продолжатся, однако этого так и не произошло.

Глава МИД РФ Сергей Лавров вчера обвинил украинскую сторону в нежелании продолжать переговоры — по его словам, в Москве еще в конце июня предлагали конкретную дату для третьего раунда переговоров, но этот раунд с тех пор «никак не упоминался ни в каких украинских заявлениях, каких-либо советах, которые им дают их западные кураторы».

Накануне агентство Reuters со ссылкой на источники в Кремле писало, что президент РФ Владимир Путин считает, что до сих пор с ним никто даже не начинал серьезных переговоров. Требования Путина, рассказали источники агентства, остаются теми же, которые он выдвигал еще много месяцев назад, до переговоров в Стамбуле — прежде всего это признание суверенитета РФ над всеми аннексированными регионами Украины и юридические гарантии нерасширения НАТО на восток.

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Анонимный читатель (Иваново). С каждым днем все меньше и меньше чувствую себя человеком. Власть отбирает возможность говорить, смотреть, читать, слушать, помогать, скорбеть, любить. Лишает выбора. И преподносит всю эту хтонь как единогласное волеизъявление народа, традиционные ценности. Мы не народ, мы скот. Плодись, плати налоги, иди на убой и молчи. И лучше вообще не думай. Четвертый год антидепрессанты, бессильные разговоры на кухне, танцы с бубном вокруг ютуба, бесконечный поток новостей… И все больше злости и усталости. Завидую искренне тем, у кого «ачтослучилось», хочется хотя бы на день отключить голову и пожить в вашем мире розовых пони и сахарной ваты. Но однажды проснувшись, нельзя снова вернуться в матрицу. А на зажмуривание нужно слишком много сил, которых и без того осталось мало. Так и смотрю широко раскрытыми глазами в пропасть, в которую несется моя страна. И только одна мысль в голове: «Господь, жги».

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