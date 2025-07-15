Война Тысяча двести тридцать восьмой день. В Воронеже ввели режим ЧС из-за атаки украинских дронов. Z-каналы оценивают последствия возможных поставок Киеву дальнобойных ракет JASSM

Последствия атаки ВСУ на Воронеж. 15 июля 2025 года Reuters / Scanpix / LETA

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В Воронеже в результате украинской атаки пострадали 24 человека. В городе введен режим ЧС

Сегодня ночью Воронеж подвергся атаке украинских беспилотников. По утверждению губернатора Воронежской области Александра Гусева, над городом и тремя районами области в общей сложности сбиты 12 дронов.

В результате атаки, сообщил Гусев, пострадали 24 человека, 22 из них — в самом Воронеже, 17 человек госпитализированы. Один пострадавший находится в коме, еще трое, в том числе один несовершеннолетний, находятся в тяжелом состоянии. У большинства пострадавших — резаные раны рук и ног.

Повреждения получили 12 многоквартирных и три частных дома, а также бизнес-центр и несколько торговых объектов. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации для устранения последствий атаки.

В телеграм-каналах распространилось видео, на котором снято, как беспилотник врезается в один из жилых домов.

В ВСУ атаку не комментировали.

Это второй случай за неделю, когда атака украинских дронов на российский областной центр приводит к большому количеству пострадавших мирных жителей. 8 июля в результате атаки дронов ВСУ на Курск погибли четыре человека, в том числе пятилетний мальчик, еше шесть получили ранения.

Politico: Трамп считает, что Россия победит в войне

Президент США Дональд Трамп считает, что Россия победит в войне, пишет Politico со ссылкой на анонимного высокопоставленного представителя Белого дома. «[Для Трампа] вопрос лишь в том, сколько времени это займет», — отметил он.

По словам источника издания, Трамп понимает, что у России более мощная экономика и армия, чем у Украины, и «более чем достаточно людей, которых можно бросить в мясорубку — и ей все равно». Цель самого президента США — «просто остановить убийства».

Как рассказали Politico еще два источника, изменение позиции Трампа в пользу Украины в значительной степени является реакцией на безразличие Владимира Путина к его попыткам заключить мирное соглашение и на усиление российских атак на фоне попыток США способствовать прекращению огня. «В последнее время атаки стали более неизбирательными, и президент этим недоволен», — заявил один из чиновников.

При этом, отмечает Politico, многие сторонники настороженно относятся к изменению позиции Трампа, считая, что это не война США и возможная эскалация, которая последует за решением предоставить Украине больше оружия, «не в интересах Америки».

Трамп накануне выступил с «важным заявлением» о российско-украинской войне. Он анонсировал передачу Украине дополнительного оружия, подчеркнув, что оплачивать его будут страны НАТО, а не США, а также пригрозил России и ее торговым партнерам пошлинами в размере 100%, если перемирие не будет достигнуто через 50 дней, то есть к началу осени.

Ранее издание Axios писало, что Путин в разговоре с Трампом 3 июля дал понять, что в ближайшие два летних месяца Россия намерена усилить наступление и взять под контроль как можно больше территорий в аннексированных регионах.

В Кремле назвали заявления Трампа «весьма серьезными». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Москве «нужно время для анализа сказанного в Вашингтоне», и допустил, что Путин вскоре может отдельно прокомментировать эту ситуацию.

Реально ли будет ввести такие высокие пошлины? «Заместить экспорт нефти из России не может никто в мире» Почему Трампу будет трудно обложить покупателей российской нефти пошлинами в 100%? Обсуждаем с Сергеем Вакуленко (Берлинский центр Карнеги)

Поставят ли Украине ракеты JASSM и как она будет их использовать?

Российские провоенные телеграм-каналы, пытаясь оценить последствия поставок дополнительного оружия Украине со стороны США, в основном обсуждают возможность потенциальных поставок дальнобойных крылатых ракет «воздух —земля» JASSM (радиус действия — до 350 километров) или JASSM-ER (до 1000 километров).

Трамп не уточнил, какое именно оружие США дополнительно передадут Украине, однако про JASSM со ссылкой на источники писало американское профильное издание Military Watch Magazine.

«Это, безусловно, внесет серьезные коррективы в ход боевых действий, потому что крылатые ракеты — это не летающие тихоходные мопеды, которые мы свободно можем сбивать», — отмечает, в частности, канал «Zаписки Vетерана», предполагая, что из-за большой дальности ракет «скорее всего, война придет в каждый дом». Канал «Позывной Брюс» пишет, что теперь региональным властям стоит «озаботиться ознакомлением своего населения с нормами поведения при ракетной опасности».

Многие Z-каналы отмечают, что масштабы производства JASSM в США велики, поэтому они могут поставляться в больших количествах, однако подчеркивают, что у Украины недостаточно F-16, чтобы проводить массированные атаки. «Применять их будут максимум 10 штук за раз, потому что на большее не хватит имеющихся F-16. И не будут применять по „старой“ территории России, потому что вероятный ответ обозначен давно, до противника доведен отдельно и предельно ясно, и Штаты его услышали», — отмечает канал «Старше Эдды».

Издание The Times, анализируя возможные поставки JASSM, пишет, что «хотя ракеты вряд ли доберутся до Москвы, в зону досягаемости попадут как минимум 30 российских авиабаз», что затруднит для России нанесение частых авиаударов по Украине.

Издание также отмечает, что у украинцев не слишком много F-16, что сужает возможности для использования JASSM: «Украинские пилоты могли бы рискнуть и вторгнуться в российское воздушное пространство, чтобы приблизиться к своим целям, но это сделало бы драгоценные F-16 уязвимыми для российской ПВО». Издание предполагает, что JASSM (если они вообще будут поставлены) будут использоваться для ударов по российским складам боеприпасов и командным пунктам, чтобы затруднить снабжение и наступление российской армии в самой Украине.

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Наталья (Черкассы). [… Раньше] мы ездили в , россияне ездили к нам, никто никого не щемил, не гнобил. Все было по-дружески. Читали русскую литературу, болели на «Евровидении» за русских как за своих. Любили актеров, певцов… сейчас я все это ненавижу. Нет, я не сожгла книги, но я вынесла их подальше из дома, с глаз долой. Я стала ненавидеть то, что когда-то любила и чем восторгалась […].

В мой дом тоже прилетел «Шахед», взрывной волной меня сбросило с дивана и разбило голову об стол. Мой кот стал писаться под себя и бояться любого звука. Я перестала читать, смотреть фильмы, общаться с друзьями, я лечусь у психиатра от бессонницы. На фоне стресса появились признаки онкологии. Каждый вечер я ставлю «тревожную сумку» у двери и переноску для моих двух котов, чтобы в случае чего убегать. Ночью за окнами творится ад: жужжат железяки, несущие смерть. И ты, полусонный, в пижаме, не успеваешь сообразить, куда бежать — в коридор или на улицу. Не за тобой ли летит очередная дрянь от «соседей». Целыми днями ты проживаешь лишь некоторые моменты от тревоги к тревоге. Но в эти моменты нет расслабленности, просто «фух, слава богу, в этот раз мимо, а скоро следующая тревога, что ждет?». Твои близкие люди уходят: еще недавно вместе ходили в кино, на реку, жарили шашлыки, а теперь нет его, и его, и его… Разрушен мир, мой мир. И так у каждого из нас […].

Я не могу понять, неужели в россии люди не умеют думать, не читают книги, не видят своими глазами, что происходят, а верят плешивому в телевизоре про нацистов, биооружие, что Ленин сотворил Украину. […] Планета должна цвести садами, шуметь лесами, люди — улыбаться и радоваться всему красивому. А вылез один старик, наследник Гитлера и сатаны в одном лице, и сказал, что белое — это черное, и все согласились?

В детстве я любила читать книги про войну, восхищаться героями и знать, что война осталась только в книгах и в памяти ветеранов. А сегодня герои, которые защищают свою землю, противостоят детям и внукам героев Великой Отечественной. Какой-то сюр. Я лично не смогла простить своих родных, которые в россии, я не могу простить всех, кто допустил такое в мире. Вряд ли в ближайшие несколько сотен лет мои сограждане простят соседнюю страну. Мне 46, и я не знаю, сколько мне осталось жить, но я не смогу простить сожженные дома, мертвых стариков и детей, седых девочек и обписывающихся от страха животных. Не смогу. Эта боль от всего увиденного и услышанного неуемная, страшная и всепоглощающая. Ее невозможно унять — и простить тех, кто принес эту боль.

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