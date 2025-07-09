Число погибших при атаке дронов ВСУ на Курск увеличилось до четырех человек. Пятилетний мальчик умер от полученных ожогов

Число погибших в результате атаки дронов ВСУ на Курск увеличилось до четырех человек, заявил исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн.

По данным Хинштейна, пятилетний мальчик, получивший ожоги 30% тела, умер при транспортировке в Москву.

Утром Хинштейн сообщал, что в больницах в Курске, помимо мальчика и его мамы, остаются пять человек. Четверо из них находились в тяжелом состоянии и в состоянии средней тяжести.

Об ударе дронов ВСУ по городскому пляжу Курска Хинштейн сообщил поздно вечером 8 июля. Он заявил, что погибли три человека и шесть получили ранения. Хинштейн назвал удар по пляжу «сознательным».

Издание Astra без указания источников писало, что беспилотники не атаковали пляж намеренно — туда упали обломки дрона, который сбила система ПВО.

Издание «Агентство» предположило, что целью атаки дронов мог быть филиал 18-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России, занимающийся производством радиолокационной и радионавигационной аппаратуры. Его ближайший корпус находится в 600 метрах от пляжа.