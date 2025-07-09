Украинские дроны атаковали городской пляж в Курске. Погибли три человека
Источник: Александр Хинштейн
Украинские дроны атаковали городской пляж в Курске, сообщил исполняющий обязанности главы Курской области Александр Хинштейн.
По данным губернатора, в результате атаки погибли три человека, еще шесть получили ранения.
«Поздно вечером, в праздник врагом сознательно был нанесен удар по месту, где находились мирные жители! Это не поддается никакому разумному объяснению», — написал Хинштейн в телеграм-канале.
Ранее в Курской области объявляли тревогу в связи с угрозой атаки беспилотников.
В ВСУ атаку не комментировали.