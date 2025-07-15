В Кремле ответили на «важное заявление» Трампа. Песков назвал его «весьма серьезным»
В Кремле заявление Трампа о санкциях в отношении России считают «весьма серьезными», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отметивший, что сам Путин их пока не комментировал.
«Заявления президента США весьма серьезные. Что-то в них адресовано лично президенту Путину. Нам, безусловно, нужно время для анализа сказанного в Вашингтоне и если и когда президент Путин посчитает необходимым, он это обязательно прокомментирует», — сказал Песков.
По его словам, «подобное решение», которое принимается «и в Вашингтоне, и в странах НАТО, и непосредственно в Брюсселе» воспринимается украинской стороной «не как сигнал к миру, а как сигнал к продолжению войны». Он добавил, что Москва ждет предложений Киева о сроках проведения третьего раунда прямых переговоров.
Замглавы МИД России Сергей Рябков, комментируя выступление Трампа, заявил, что Москва «готова договариваться» с Киевом, но если эта готовность «не найдет надлежащего отклика», РФ и далее «будет достигать поставленных целей путем специальной военной операции» (цитата по ТАСС).
Накануне Трамп выступил с обещанным им ранее заявлением по России. Он заявил, что через 50 дней, если не будет заключена сделка по прекращению огня в Украине, США введут импортные пошлины в 100% против России и ее торговых партнеров. Также Трамп объявил, что США и Евросоюз договорились о поставках оружия Киеву, расходы на которое лягут на Европу.