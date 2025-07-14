Война Тысяча двести тридцать седьмой день. Трамп готовится выступить с «важным заявлением» о России. Евросоюз согласовал снижение нефтяного потолка

Эвакуация жителей в городе Константиновка Донецкой области Украины. 12 июля 2025 года Inna Varenytsia / Reuters / Scanpix / LETA

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Мир

Трамп выступит с «важным заявлением» о России

Президент США Дональд Трамп сегодня сделает «важное заявление» о России — он анонсировал его еще три дня назад. Тогда же президент США сказал, что «разочарован» действиями Владимира Путина.

О чем именно будет заявление, официально неизвестно. Накануне Трамп в беседе с журналистами заявил: «Посмотрим, что будет завтра». Так он ответил на вопрос, объявит ли он об ужесточении санкций против РФ. Президент США также пообещал, что Вашингтон отправит Украине дополнительные ракеты для комплексов Patriot — при этом, по его словам, платить за них будет Европа.

Как пишет Axios со ссылкой на источники, Трамп объявит о новом плане военной помощи Украине, который будет включать в себя в том числе поставки наступательного вооружения. Издание подчеркивает, что новая американская администрация сделает это впервые: до сих пор Трамп заявлял, что будет поставлять только оборонительное вооружение, чтобы не допустить эскалации конфликта.

Как отмечает Axios, поставки, возможно, будут включать ракеты большой дальности, способные поражать цели в глубине международно признанной российской территории, в том числе в Москве.

Издание отмечает, что на изменение позиции Трампа в последние недели повлияли как Владимир Зеленский, так и Владимир Путин. По словам источников Axios, именно Зеленский на саммите НАТО в конце июня предложил схему, в рамках которой США будут поставлять оружие, а Европа — его оплачивать. Беседа Трампа и Зеленского на том саммите была «лучшей» из всех их встреч в статусе президентов, рассказали неназванные чиновники из США и Украины.

В свою очередь, Владимир Путин в последнее время «все больше разочаровывает» Трампа своим нежеланием мирного урегулирования и усилением массированных обстрелов украинских городов. По данным Axios, в телефонном разговоре с Трампом 3 июля Путин дал понять, что в ближайшие два месяца намерен усилить наступление, чтобы взять под контроль еще больше территорий в аннексированных регионах.

Источники издания Military Watch Magazine сообщили, что Трамп рассматривает возможность передачи Украине дальнобойных крылатых ракет «воздух-земля» JASSM для F-16, способных поражать цели на расстоянии до 370 километров.

Агентство Reuters 12 июля писало, что Трамп также «как никогда раньше» близок к тому, чтобы поддержать готовящийся в конгрессе жесткий законопроект о новых санкциях в отношении России, предполагающий пошлины в 500% для всех стран, торгующих с Москвой и не оказывающих поддержку Украине.

Цены на нефть сегодня достигли трехнедельных максимумов: трейдеры опасаются жестких действий Трампа в адрес России, которые могут повлиять на глобальные поставки.

Россия

Новый пакет антироссийских санкций ЕС может быть утвержден уже сегодня

Страны Евросоюза почти согласовали 18-й пакет санкций против России, включающий снижение потолка цен на российскую нефть, пишет Reuters со ссылкой на источники.

На встрече постпредов стран ЕС в Брюсселе, которая прошла вчера, были достигнуты договоренности о динамическом снижении потолка — он будет установлен на отметке 85% относительно средней рыночной цены за последние три месяца. Позже этот потолок будет пересматриваться каждые полгода.

Другой источник Reuters сообщил, что за основу будет взята цена за последние 22 недели. Таким образом, новый потолок может быть установлен на уровне 47 долларов за баррель.

Как отмечают анонимные собеседники агентства, на вчерашней встрече были согласованы все детали нового санкционного пакета — лишь у одной страны остались «технические сомнения» относительно уровня нового потолка.

Ожидается, что пакет санкций будет окончательно согласован и формально утвержден уже сегодня на встрече министров иностранных дел государств ЕС.

Евросоюз пытается согласовать новый пакет санкций с начала июня. Первую версию, предложенную Еврокомиссией, заблокировали Словакия и Венгрия. Как объяснял глава МИД Венгрии Петер Сийярто, первоначальная редакция запрещала странам Евросоюза «покупать российский природный газ и дешевую российскую сырую нефть».

Снижение потолка цен на российскую нефть — ключевая часть нового пакета. Первоначально, еще до появления идеи его динамического образования, Еврокомиссия предлагала установить потолок на уровне 45 долларов за баррель. Эстония в начале июля угрожала наложить вето на документ, если этого пункта не окажется в итоговой версии. Против изменения потолка выступали некоторые южноевропейские страны, в частности Мальта, экономика которых зависит от морских перевозок.

Война глазами читателей «Медузы»

В этом письме есть мат.

Маша. Ужас, безысходность и боль от войны сменились тотальным раздражением в сторону и мира, и украинцев. Мир максимально лицемерный — все те люди из России, кто наживается на войне и имеет огромные счета, живут припеваючи в Европе (не всегда сами, часто их родственники, но так ли это важно) и в ус не дуют. Все, кто уехал по моральным соображениям без миллионов, не могут получить документы, визы, открытые счета в банке, чтобы положить туда свои несчастные честные три копейки. Мы-то самые главные захватчики, блять.

Европейские политики делают деньги на торговле с Россией, но делают это тихо. Зато с трибун верещат, что каждый с российским паспортом — тварь и орк. Украинцы ведут себя примерно так же: напасть на оппозицию, плюнуть в лицо тем, кто за тебя, — милое дело. Плюнуть в лицо дочке Пескова или прочих военных преступников — ой, мы не можем, нам страшно. В магазине брендовых шмоток просто мимо них пройдем. Все ресурсы на войну разворовали как могли — ваша власть-то точно хочет окончания войны? Или хочет продолжать набивать карманы? После всех донатов мне стало понятно, что они идут в карманы генералам на новые квартиры в Эмиратах. Буду ли я как-то еще помогать? Ой нет, спасибо. Украинская пропаганда при этом вышла на один уровень бреда с российской. Где это видано вообще?!

Было принято одно важное для себя решение: я честный человек, не дала ни одной взятки за всю жизнь, прошла кучу митингов, помощи донатами и тому подобное. А теперь — идите на хер. Я буду жить честно и для себя, где мне лучше, теплее и комфортнее, а все моральные терзания оставляю гнилым лицемерам по обе стороны этой войны.

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