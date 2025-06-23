Венгрия и Словакия заблокировали принятие 18-го пакета санкций против России

Венгрия и Словакия выступили против принятия 18-го пакета санкций в отношении России на встрече глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе, заявил журналистам министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Мы со Словакией предотвратили принятие 18-го пакета санкций. Мы сделали это потому, что в этом случае государствам Евросоюза, включая Венгрию и Словакию, было бы запрещено покупать российский природный газ и дешевую российскую сырую нефть», — сказал венгерский министр.

По словам Сийярто, представители Венгрии также дали понять, что не готовы поддерживать финансовую или военную помощь Украине, а также военные операции.

Европейская комиссия предложила 18-й пакет санкций против России из-за вторжения войск РФ в Украину в начале июня. В новый пакет ограничений предлагается включить санкции против российских газопроводов «Северный поток», банков, которые занимаются обходом уже введенных санкций, и военной промышленности РФ. Еврокомиссия также предлагала снизить потолок цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель.

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