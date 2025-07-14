Трамп заявил, что поставки американского оружия Украине оплатит Евросоюз
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон отправит Киеву ракеты для комплексов Patriot, за которые заплатят страны Евросоюза. Об этом он сказал 13 июля, выступая перед журналистами на авиабазе Эндрюс в Вашингтоне.
По его словам, США отправят Украине «различные виды военной техники», и «они [европейцы] собираются заплатить за это».
«Мы отправим им Patriot, в которых они отчаянно нуждаются, потому что Путин действительно удивил многих людей. Он мило разговаривает, а вечером всех бомбит. Но здесь есть небольшая проблема. Мне это не нравится», — сказал Трамп.
Он не уточнил, какие страны ЕС заплатят за поставки вооружений Украине.
По информации Axios, Трамп 14 июля объявит о новом плане военной помощи для Украины, который будет включать в том числе поставки наступательного вооружения.
Канцлер Германии Фридрих Мерц ранее заявил, что ФРГ готова приобрести у США комплексы Patriot для передачи их Украине. «Мы готовы приобрести дополнительные комплексы Patriot у США и предоставить их Украине. <…> Американцам эти системы частично нужны и самим, но у них их тоже очень много», — сказал канцлер.