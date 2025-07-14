Германия заявила, что не сможет передать Украине дополнительные системы Patriot

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил в интервью Financial Times, опубликованном 13 июля, что у вооруженных сил ФРГ осталось шесть из 12 систем противовоздушной обороны Patriot.

По словам министра, Германия ранее передала Украине три системы Patriot, еще две передали в аренду Польше, а «по крайней мере одна всегда была недоступна из-за технического обслуживания или обучения». Борис Писториус заявил, что «это действительно слишком мало». «Мы определенно не можем предоставить больше», — сказал министр, имея в виду поставки систем Patriot Украине.

Писториус добавил, что собирается встретиться с министром обороны США Питом Хегсетом в Вашингтоне 14 июля и среди прочего обсудить предложение, что Германия купит у США две системы Patriot для Киева.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что готов отправить Украине системы Patriot, если за это заплатят союзники по НАТО. «Я еще не согласовал количество [систем Patriot], но они получат некоторые из них, потому что им нужна защита», — заявил Трамп 13 июля.

Украина ранее получила от союзников по меньшей мере семь систем Patriot, сообщала газета The Wall Street Journal. По ее оценке, по три системы передали США и Германия, еще одну поставил консорциум европейских стран.

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