США рассматривают возможность передать Украине еще одну систему ПВО Patriot

Белый дом рассматривает возможность отправки Киеву еще одной системы противовоздушной обороны Patriot после обещания президента США Дональда Трампа усилить защиту Украины от российских атак, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Администрация Трампа попросила Пентагон представить варианты, позволяющие отправить Украине дополнительное вооружение, в том числе системы Patriot, сообщил один из источников газеты.

Кроме того, власти США изучают вариант, при котором дополнительные системы Patriot Киеву поставят другие страны, добавил собеседник WSJ.

Ранее Axios сообщал, что США предложили Германии передать Украине одну из своих систем Patriot. По данным издания, Трамп в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским 4 июля также пообещал немедленно отправить 10 ракет-перехватчиков для системы Patriot и помочь найти другие источники ракет.

Как отмечает WSJ, это будет первый случай, когда Трамп одобрит предоставление Украине крупной системы вооружений сверх количества, утвержденного администрацией предыдущего президента США Джо Байдена.

Власти Украины постоянно призывают своих западных союзников увеличить поставки вооружений и боеприпасов для защиты от российских атак с воздуха.

Ранее Украина уже получила от союзников несколько систем Patriot. По оценкам The Wall Street Journal, США и Германия поставили по три таких системы, еще одну предоставил консорциум европейских стран — но из-за проблем с техническим обслуживанием не все системы работают одновременно.

США, как стало известно 1 июля, приостановили поставки в Украину некоторых боеприпасов, включая ракеты для Patriot. В Госдепартаменте США говорили, что отправка оружия Украине не заморожена. 8 июля Дональд Трамп заявил, что Вашингтон отправят Киеву дополнительные вооружения, преимущественно оборонительные.

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