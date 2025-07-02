США приостановили поставки в Украину ракет для Patriot

Министр обороны США Пит Хегсет распорядился приостановить поставки в Украину некоторых боеприпасов, в том числе десятков ракет для систем противовоздушной обороны Patriot, сообщает NBC News.

Также в Украину не будут отправлены нескольких тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, более 100 ракет Hellfire, более 250 снарядов для системы залпового огня GMLRS, несколько десятков ракет класса «земля-воздух» Stinger и ракет «воздух-воздух» AIM, а также гранатометов, рассказали несколько источников NBC News в конгрессе США и Пентагоне.

О решении приостановить поставку некоторых ракет Украине стало известно 1 июля. Сначала об этом сообщило Politico, пояснив, что такое решение принято из-за опасений, что запасы этих вооружений в самих США слишком сильно сократились. Затем информацию подтвердили в Белом доме, заявив, что «решение принято, чтобы поставить интересы Америки на первое место».

Власти Украины постоянно призывают своих западных союзников увеличить поставки вооружений и боеприпасов для защиты от российских атак с воздуха. 25 июня президент Владимир Зеленский обсуждал возможную закупку комплексов Patriot на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Гааге. По итогам встречи договоренностей об этом достигнуто не было, Трамп позднее заявил, что у Вашингтона не так много этих систем и что они нужны самим США.

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