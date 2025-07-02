Politico: США прекратили поставки Украине зенитных ракет, обещанных Байденом, из-за нехватки собственных запасов

США приостановили поставки зенитных ракет и «некоторых других высокоточных боеприпасов» в Украину, пишет Politico со ссылкой на источники.

Решение было принято главой политического управления Пентагона Элбриджем Колби из-за опасений, что запасы этих вооружений в самих США слишком сильно сократились. Это произошло еще в начале июня, однако фактически поставки прекратились только сейчас.

Прекращение поставок относится к вооружениям, гарантированным Украине еще администрацией Джо Байдена.

Украина в последнее время испытывает нехватку зенитных систем для отражения российских атак. Президент Владимир Зеленский обсуждал возможную закупку комплексов Patriot на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Гааге 25 июня. По итогам встречи договоренностей об этом достигнуто не было, Трамп позднее заявил, что у Вашингтона не так много этих систем и что они нужны самим США.