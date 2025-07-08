«Они должны иметь возможность защищать себя». Трамп пообещал отправить Украине больше оборонительных вооружений

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты отправят Украине дополнительные вооружения, преимущественно оборонительные, сообщает Reuters.

«Мы отправим еще оружие. Мы вынуждены это сделать. Они должны иметь возможность защищать себя. Сейчас по ним наносят очень мощные удары. Мы будем вынуждены отправлять больше оружия. Преимущественно оборонительного», — сказал Трамп 7 июля во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу.

Минобороны США позднее объявило, что, по указанию Трампа, отправит Украине дополнительное оборонительное оружие, «чтобы гарантировать, что украинцы смогут защитить себя», в то время, пока продолжаются попытки достичь прочного мира.

1 июля стало известно, что США приостановили поставки в Украину некоторых боеприпасов, включая ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot. В Госдепартаменте США, при этом, заявили, что отправка оружия Украине не заморожена.

Власти Украины постоянно призывают своих западных союзников увеличить поставки вооружений и боеприпасов для защиты от российских атак с воздуха. 25 июня президент Владимир Зеленский обсуждал возможную закупку комплексов Patriot на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Гааге. По итогам встречи договоренностей об этом достигнуто не было.