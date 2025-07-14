Зеленский предложил министру экономики Юлии Свириденко возглавить правительство Украины. Об отставке премьер-министра Дениса Шмыгаля не сообщалось

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с первым вице-премьером — министром экономики страны Юлией Свириденко и предложил ей возглавить правительство.

«Я предложил Юлии Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу. Ожидаю представления программы действий нового правительства в ближайшее время», — сообщил Зеленский в соцсетях.

Президент также рассказал, что в ходе встречи заслушал доклад Свириденко о выполнении договоренностей с европейскими и американскими партнерами по поддержке Украины.

«Обсудили и конкретные меры, которые смогут укрепить экономический потенциал Украины, расширить программы поддержки украинцев и масштабировать наше собственное производство оружия. С этой целью начинаем трансформацию системы исполнительной власти в Украине», — рассказал украинский лидер.

Назначение Свириденко на пост главы правительства Украины ранее анонсировали источники украинских изданий. Сам Зеленский 13 июля после встречи с действующим премьер-министром Денисом Шмыгалем обещал «трансформацию исполнительной власти».

Как сообщила «Украинская правда», ссылаясь на источники, Верховная Рада планирует уволить правительство 16 июля, а на следующий день назначать новых министров.

С марта 2020 года должность премьер-министра Украины занимает Денис Шмыгаль. О его отставке не сообщалось.

Однако, по данным Bloomberg, Владимир Зеленский во время разговора с президентом США Дональдом Трампом обсуждал возможную смену посла Украины в Вашингтоне и среди потенциальных кандидатов на этот пост был Шмыгаль.

Зеленский подтвердил, что планирует сменить посла Украины в США Оксану Маркарову, которая занимает этот пост с 2021 года. По его словам, эту должность может занять нынешний министр обороны Рустем Умеров.

Источники «РБК — Украина» и «Суспільне» сообщали, что Шмыгаль займет должность министра обороны Украины.