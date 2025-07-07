Bloomberg: Зеленский обсуждал с Трампом замену посла Украины в США. Среди кандидатов — премьер Денис Шмыгаль и министр обороны Рустем Умеров
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора 4 июля обсуждали возможную смену посла Украины в Вашингтоне. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источник.
По словам собеседника агентства, среди потенциальных кандидатов на этот пост — премьер-министр Денис Шмыгаль, вице-премьер Ольга Стефанишина, министр обороны Рустем Умеров и министр энергетики Герман Галущенко.
Зеленский поручил министерству иностранных дел Украины обсудить вопрос назначения следующего посла Киева в Вашингтоне с американской стороной.
Bloomberg отмечает, что смена посла Украины в США происходит в «чувствительный момент» в отношениях Киева и Вашингтона — на прошлой неделе администрация Трампа приостановила поставки некоторых видов боеприпасов в Украину, «что застало правительство Зеленского и его союзников врасплох».
Обновление. Источник издания «РБК-Украина» также сообщил, что среди кандидатов на должность посла — Шмыгаль, Умеров, Стефанишина и Галущенко. «Зеленский обсуждал, что надо заменить посла и что предлагает заменить так, чтобы наш новый посол был понятен Америке. Президент выбрал этих людей, потому что это люди, которые уже были в контакте с американцами и другими сильными партнерами и дали результаты, и [их] уровень соответствует уровню отношений с Америкой», — сказал собеседник издания.
С февраля 2021 года пост посла Украины в США занимает Оксана Маркарова — бывший министр финансов Украины.
Глава МИД Украины Андрей Сибига в конце июня рассказывал, что Зеленский принял «определенные кадровые решения» о смене руководителей некоторых зарубежных учреждений. По его словам, кадровые решения ожидаются перед совещанием послов, которое запланировано на конец июля. Он пояснил, что от руководителей украинских дипмиссий ожидают результатов в виде договоренностей о военных пакетах помощи для Украины, мобилизации гуманитарной и экономической помощи и поддержки украинцев за рубежом.