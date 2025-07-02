Война Тысяча двести двадцать пятый день. США остановили поставки Украине ракет для комплексов Patriot. Они критически важны для защиты от российских баллистических ракет

Завод по производству боеприпасов в Скрантоне, США Matt Rourke / AP / Scanpix / LETA

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Украина

США приостановили поставки ракет для комплексов Patriot

США поставили на паузу отправку ракет и боеприпасов в Украину в связи с обеспокоенностью по поводу объемов собственных запасов. Факт остановки поставок официально подтвердила пресс-секретарь Белого дома Анна Келли, отметив, что это решение было принято, «чтобы поставить интересы Америки на первое место».

Официально не уточняется, какие конкретно поставки задержаны, но NBC News со ссылкой на источники пишет, что в их числе — десятки ракет Patriot, а также более ста ракет Hellfire, десятки ракет Stinger, реактивные снаряды GMLRS, гранатометы и тысячи осколочно-фугасных боеприпасов.

Politico уточняет, что речь идет о поставках именно того оружия, которое было гарантировано еще администрацией Джо Байдена.

По данным NBC News, решение о приостановке поставок принял глава Пентагона Пит Хегсет. Несколькими неделями ранее он опубликовал меморандум с требованием проверить количество боеприпасов на складах в США. Запасы значительно сократились из-за помощи Украине и Израилю, а также в связи с боевыми действиями против хуситов в Йемене.

Когда поставки будут возобновлены, неясно. NBC News пишет, что они могут быть задержаны как минимум до завершения проверки, а если выяснится, что их действительно не хватает, остановка может продлиться еще дольше. Reuters отмечает, что Пентагон не анонсировал изменение своей политики по этому вопросу в целом.

На фоне новостей о прекращении поставок в МИД Украины был вызван временный поверенный США Джон Гинкель. С дипломатом провела встречу заместитель министра Марьяна Беца. В официальном сообщении МИДа говорилось, что она «выразила благодарность США за оказанную с начала вторжения поддержку», однако подчеркнула, что любая задержка с поставками «будет только побуждать агрессора продолжать войну и террор».

Минобороны Украины, в свою очередь, сообщило, что запросило телефонный разговор с коллегами из США, чтобы уточнить детали по поставкам вооружений. Там подчеркнули, что пока не получали официальных сообщений о пересмотре графков поставок ранее согласованной помощи.

Поставки ракет для Patriot являются критически важными для Украины, так как это одна из немногих систем ПВО, которая способна перехватывать баллистические ракеты, активно используемые Россией. В Киеве неоднократно заявляли, что самих систем и боеприпасов к ним постоянно не хватает, еще весной советник президента Михаил Подоляк называл возможную потерю доступа к Patriot «особой проблемой» для страны.

Системы Patriot практически невозможно заменить европейскими аналогами — немецкий IRIS-T и норвежский NASAMS сбивают только крылатые ракеты. Французско-итальянский SAMP/T может перехватывать баллистические ракеты, но радиус действия у них намного меньше, чем у Patriot. Более того, производственные мощности в Европе крайне ограничены, их недостаточно, чтобы полностью покрыть потребности Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский еще в апреле заявлял, что Украина готова приобрести десять установок Patriot за 15 миллиардов долларов. В конце июня Зеленский обсуждал вопрос покупки Patriot у США лично с президентом Дональдом Трампом, однако они не пришли к конкретным договоренностям. Трамп сказал, что «изучит» вопрос, предупредив о том, что установок очень мало, и, в первую очередь, они нужны самим США.

Власти Украины одновременно пытаются получить дополнительные ракеты для Patriot из запасов европейских союзников — это также делается при посредничестве США, так как любой реэкспорт можно осуществлять только с их согласия. О последней такой крупной поставке в середине июня объявила Германия — в нее вошли 100 ракет, из которых 32 уже были переданы на момент официального объявления. Европейские союзники Украины на фоне растущей обеспокоенности по поводу потенциального нападения России на страны ЕС также опасаются нехватки систем Patriot для собственных нужд.

Война глазами читателей «Медузы»

Ирина (Россия). В детстве я читала много книжек про войну, и моим основным страхом засыпания было, что вот я сейчас открою глаза и увижу в окно, как по улице идут колонны фашистов (настоящих, не пропагандных). Теперь мой детский страх стал чьей-то реальностью…

Я не понимаю, как это произошло. В моей голове процесс принятия решения о нападении кого-то должен выглядеть так: «Давайте просто бросим бомбу!» — «Не, нельзя, вдруг какой-нибудь ребенок пострадает». — «А, ну ладно, тогда давайте договариваться». Война — это игра психопатов. Она не закончится, пока психопату интересно играть. Я очень стараюсь не презирать русских, которыми психопат смог манипулировать. Потому что иначе я не знаю, как жить вообще. Каждому имеющему отношение к Украине я говорю: «Прости, я виновата, но я не знаю, как все исправить».

Если бы мне сказали: «Давай мы тебя убьем, но зато война кончится», я бы согласилась немедленно.

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