Война Тысяча двести двадцать четвертый день. Украинские дроны атаковали Ижевск. США обвиняют Кремль в «оруэлловской» риторике

Oleksandr Gimanov / AFP / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Какие чувства вы испытываете из-за продолжающейся войны? Как она влияет лично на вас прямо сейчас? Как изменилось за эти три года войны ваше отношение к происходящему, к России, к Украине, к миру? Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Россия

Украинские беспилотники атаковали оборонный завод в Ижевске. Три человека погибли, более 30 ранены

Украинские беспилотники утром 1 июля атаковали Ижевск. Под удар попало одно из местных предприятий, возник пожар, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов. Он не уточнил, о каком предприятии идет речь. По его словам, в результате атаки три человека погибли. Госпитализированы 35 раненых, из них 10 находятся в тяжелом состоянии. На месте удара разбирают завалы.

Атакован Ижевский электромеханический завод «Купол», сообщил украинский телеграм-канал Exilenova+. Это один из главных производителей ЗРК «Тор» и ударных БПЛА «Гарпия-А1» для армии РФ, заявил глава украинского Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Завод «Купол» атаковали дроны Службы безопасности Украины, утверждают источники украинских медиа «РБК-Украина» и Hromadske. По их данным, дальнобойные беспилотники пролетели 1300 километров и нанесли удар по производственным мощностям и складам завода, зафиксировано как минимум два попадания.

Это как минимум вторая известная атака украинских беспилотников на Ижевск — первая произошла в ноябре 2024 года.

Власти Украины пока атаку на Ижевск не комментировали.

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Украинские дроны атаковали Ижевск. Под удар попал завод «Купол», выпускающий ЗРК «Тор» и беспилотники Погибли три человека, более 30 ранены

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Украинские дроны атаковали Ижевск. Под удар попал завод «Купол», выпускающий ЗРК «Тор» и беспилотники Погибли три человека, более 30 ранены

Украина

Российские военные нанесли ракетный удар по селу Гуляйполе в Днепропетровской области. Есть погибшие и раненые

Вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по Каменскому району Днепропетровской области утром 1 июля, сообщил глава региональной администрации Сергей Лысак. По его информации, на месте удара возник пожар. В результате ракетного удара есть погибшие и раненые, заявил Лысак. Другие подробности он не привел.

Россия нанесла ракетный удар по селу в 9:15 утра, сообщила пресс-служба Сил обороны Юга Украины. По данным украинских военных, ВС РФ применили две баллистические ракеты, предположительно, выпущенные из комплекса «Искандер-М».

В результате удара разрушен местный дом культуры и два магазина, повреждения получили частные дома. Силы обороны Юга Украины также сообщили, что среди местных жителей есть погибшие и раненые. Сколько человек стали жертвами удара, в ВСУ не уточнили.

Мир

США раскритиковали Кремль из-за «оруэлловских» комментариев о мирных переговорах

Специальный посланник президента США по Украине, отставной генерал Кит Келлог раскритиковал пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова из-за его высказываний о мирных переговорах России и Украины. «Недавние комментарии Пескова о ходе переговоров носят оруэлловский характер. Утверждения России о том, что именно США и Украина затягивают мирные переговоры, безосновательны», — написал Келлог в соцсети X 30 июня.

Президент Трамп последовательно и непреклонно добивается прогресса в деле прекращения войны. Мы настоятельно призываем к тому, чтобы немедленно прекратить огонь и перейти к трехсторонним переговорам, чтобы завершить войну. Россия не может продолжать тянуть время, бомбя гражданские объекты в Украине.

К своему сообщению Келлог приложил скриншот новости The Kyiv Independent, в которой говорится о том, что Кремль «после нескольких месяцев дипломатического тупика… обвинил Киев и Вашингтон в отсутствии прогресса в мирных переговорах».

Речь о комментарии, который Дмитрий Песков дал на встрече в формате ЕАЭС, прошедших в Минске 26-27 июня. Заявление Пескова показали 29 июня в эфире белорусского телеканала «Первый информационный», сообщал ТАСС. Вот что представитель Кремля сказал, отвечая на вопрос, от кого и от чего зависит ускорение переговорного процесса по Украине:

Зависит очень многое, естественно, от позиции киевского режима. Зависит от того, насколько эффективно будут дальше продолжаться посреднические усилия Вашингтона.

Песков также заявил, что позиция России «хорошо известна», а, кроме того, «есть реальное положение дел на земле, от которого нельзя абстрагироваться и которое нужно учитывать».

В ответ на критику Кита Келлога пресс-секретарь президента РФ заявил 1 июля, что Россия не заинтересована в том, чтобы затягивать переговоры. По его словам, сейчас стороны согласовывают сроки проведения третьего раунда переговоров России и Украины, а также выполняют договоренности, достигнутые в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле.

«А дальше надо собираться, когда будут выполнены все предыдущие гуманитарные договоренности. Соберутся и будут дальше уже обсуждать. Здесь никто ничего не затягивает. Мы заинтересованы, чтобы добиться достижения поставленных целей и целей, которые мы пытаемся достигнуть в ходе специальной военной политико-дипломатическими средствами. Поэтому мы не заинтересованы в том, чтобы что-то затягивать», — заявил Песков.

Война глазами читателей «Медузы»

Анонимный читатель (Ижевск). Сегодня (01.07) в мой город прилетел дрон. И мне страшно. С одной стороны, как по мне, «Купол» это заслужил. С другой, страшно за сотрудников. Моя мама работает инженером на , который тоже занимается военкой. У нее нет возможности уйти: а куда? Кому еще нужны инженеры? Я понимаю, что это не сравнится с тем, что делает Россия. Но мне все равно страшно. Мне грустно, что я не могу никак повлиять. И еще грустно слышать от своей же бабушки: «Надо эту Украину стереть с лица земли». Это страшно. Пропаганда мощная штука. Хочется, чтобы все закончилось, но это слишком наивно. Россия не может себе позволить проиграть, как и Украина. Тем не менее, хочется простого: исполнения советского лозунга «Миру — мир!». Love is the only way.

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Что происходило накануне

Война Тысяча двести двадцать третий день. МИД Словакии: «Возможно, России нужно все простить». МИД Украины: «Наивно ожидать, что преступник, которого простят, перестанет совершать преступления»

«Медуза»