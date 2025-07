Война Тысяча двести двадцать четвертый день. Украинские дроны атаковали Ижевск. США обвиняют Кремль в «оруэлловской» риторике

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Какие чувства вы испытываете из-за продолжающейся войны? Как она влияет лично на вас прямо сейчас? Как изменилось за эти три года войны ваше отношение к происходящему, к России, к Украине, к миру? Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Украинские беспилотники утром 1 июля атаковали Ижевск. Под удар попало одно из местных предприятий, возник пожар, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов. Он не уточнил, о каком предприятии идет речь. По его словам, в результате атаки три человека погибли. Госпитализированы 35 раненых, из них 10 находятся в тяжелом состоянии. На месте удара разбирают завалы.

Атакован Ижевский электромеханический завод «Купол», сообщил украинский телеграм-канал Exilenova+. Это один из главных производителей ЗРК «Тор» и ударных БПЛА «Гарпия-А1» для армии РФ, заявил глава украинского Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Завод «Купол» атаковали дроны Службы безопасности Украины, утверждают источники украинских медиа «РБК-Украина» и Hromadske. По их данным, дальнобойные беспилотники пролетели 1300 километров и нанесли удар по производственным мощностям и складам завода, зафиксировано как минимум два попадания.

Это как минимум вторая известная атака украинских беспилотников на Ижевск — первая произошла в ноябре 2024 года.

Власти Украины пока атаку на Ижевск не комментировали.

Вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по Каменскому району Днепропетровской области утром 1 июля, сообщил глава региональной администрации Сергей Лысак. По его информации, на месте удара возник пожар. В результате ракетного удара есть погибшие и раненые, заявил Лысак. Другие подробности он не привел.

Россия нанесла ракетный удар по селу в 9:15 утра, сообщила пресс-служба Сил обороны Юга Украины. По данным украинских военных, ВС РФ применили две баллистические ракеты, предположительно, выпущенные из комплекса «Искандер-М».

В результате удара разрушен местный дом культуры и два магазина, повреждения получили частные дома. Силы обороны Юга Украины также сообщили, что среди местных жителей есть погибшие и раненые. Сколько человек стали жертвами удара, в ВСУ не уточнили.

Специальный посланник президента США по Украине, отставной генерал Кит Келлог раскритиковал пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова из-за его высказываний о мирных переговорах России и Украины. «Недавние комментарии Пескова о ходе переговоров носят оруэлловский характер. Утверждения России о том, что именно США и Украина затягивают мирные переговоры, безосновательны», — написал Келлог в соцсети X 30 июня.

К своему сообщению Келлог приложил скриншот новости The Kyiv Independent, в которой говорится о том, что Кремль «после нескольких месяцев дипломатического тупика… обвинил Киев и Вашингтон в отсутствии прогресса в мирных переговорах».

Речь о комментарии, который Дмитрий Песков дал на встрече в формате ЕАЭС, прошедших в Минске 26-27 июня. Заявление Пескова показали 29 июня в эфире белорусского телеканала «Первый информационный», сообщал ТАСС. Вот что представитель Кремля сказал, отвечая на вопрос, от кого и от чего зависит ускорение переговорного процесса по Украине:

Песков также заявил, что позиция России «хорошо известна», а, кроме того, «есть реальное положение дел на земле, от которого нельзя абстрагироваться и которое нужно учитывать».

В ответ на критику Кита Келлога пресс-секретарь президента РФ заявил 1 июля, что Россия не заинтересована в том, чтобы затягивать переговоры. По его словам, сейчас стороны согласовывают сроки проведения третьего раунда переговоров России и Украины, а также выполняют договоренности, достигнутые в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле.

«А дальше надо собираться, когда будут выполнены все предыдущие гуманитарные договоренности. Соберутся и будут дальше уже обсуждать. Здесь никто ничего не затягивает. Мы заинтересованы, чтобы добиться достижения поставленных целей и целей, которые мы пытаемся достигнуть в ходе специальной военной политико-дипломатическими средствами. Поэтому мы не заинтересованы в том, чтобы что-то затягивать», — заявил Песков.

Анонимный читатель (Ижевск). Сегодня (01.07) в мой город прилетел дрон. И мне страшно. С одной стороны, как по мне, «Купол» это заслужил. С другой, страшно за сотрудников. Моя мама работает инженером на , который тоже занимается военкой. У нее нет возможности уйти: а куда? Кому еще нужны инженеры? Я понимаю, что это не сравнится с тем, что делает Россия. Но мне все равно страшно. Мне грустно, что я не могу никак повлиять. И еще грустно слышать от своей же бабушки: «Надо эту Украину стереть с лица земли». Это страшно. Пропаганда мощная штука. Хочется, чтобы все закончилось, но это слишком наивно. Россия не может себе позволить проиграть, как и Украина. Тем не менее, хочется простого: исполнения советского лозунга «Миру — мир!». Love is the only way.