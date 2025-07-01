Украинские дроны атаковали Ижевск. Под удар попал завод «Купол», выпускающий ЗРК «Тор» и беспилотники Погибли три человека, более 30 ранены

Украинские беспилотники утром 1 июля атаковали Ижевск — город, расположенный примерно в 1300 километрах от украинской границы. Атака произошла незадолго до девяти утра — Росавиация ввела ограничения на прием и вылет самолетов в местном аэропорту в 8:50 мск (ограничения отменили вскоре после полудня).

Под удар украинских дронов попало одно из предприятий в Ижевске, возник пожар, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в телеграм-канале. Он не уточнил, о каком предприятии идет речь. По словам главы региона, в результате атаки три человека погибли. Госпитализированы 35 раненых, из них 10 находятся в тяжелом состоянии, рассказал Бречалов. Среди пострадавших — один ребенок, он в состоянии средней тяжести, сообщил телеграм-канал Mash, близкий к силовым структурам. На месте удара продолжают разбирать завалы, пишет Baza.

Глава Удмуртии сообщил, что доложил президенту РФ Владимиру Путину о том, что произошло в Ижевске. По словам Бречалова, Путин выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Сам президент на момент публикации текста «Медузы» атаку на Ижевск не комментировал.

Атакован Ижевский электромеханический завод «Купол», сообщил украинский телеграм-канал Exilenova+. Об этом же сказал местный житель на видеозаписи, которую опубликовала Astra. На поврежденном здании, как следует из одной из видеозаписей очевидцев, видна надпись «Купол». Пользователь соцсети X с ником 99Dominik_ геолоцировал еще одно видео — его сняли в нескольких сотнях метров от одной из производственных площадок завода «Купол».

Внимание. На записи есть мат.

Завод «Купол» — «один из главных производителей ЗРК „Тор“ и ударных БПЛА „Гарпия-А1“ для армии РФ», сообщил Андрей Коваленко, глава Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. Предприятие входит в концерн «Алмаз‑Антей». Завод собирает зенитные ракетные комплексы и дроны на основе китайских двигателей и комплектующих, сообщало агентство Reuters. Завод находится под санкциями Евросоюза и США, отмечает The Bell.

Завод «Купол» атаковали дроны Службы безопасности Украины, сообщили источники украинских изданий «РБК-Украина» и Hromadske. По их данным, дальнобойные беспилотники нанесли удар по производственным мощностям и складским помещениям завода, зафиксировано как минимум два попадания дронов по корпусам предприятия. Предприятие выполняет заказы Минобороны РФ: специализируется на изготовлении зенитных ракетных комплексов «Тор» и «Оса», а также разрабатывает ударные беспилотники «Гарпия», сообщил, в свою очередь, источник «Суспiльне».

Украинские военные использовали при атаке модернизированные дроны-камикадзе «Лютый», сообщает Mezha.Media, проект «Украинской правды», изучивший видео полета одного из беспилотников. Как отмечает издание, на записи видно, что у дрона нет шасси, поэтому, как предполагают журналисты, его могли запустить не с дороги, а со стационарной катапульты или специальной мобильной транспортной платформы.

Это как минимум вторая известная атака украинских беспилотников на Удмуртию — первая произошла в ноябре 2024 года.

Представители СБУ и Генштаба ВСУ на момент публикации атаку на Ижевск не комментировали.

Правка. Первоначально в тексте сообщалось, что это первая известная атака украинских дронов на Ижевск. Это не так. Редакция приносит извинения.

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