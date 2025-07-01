В Ижевске украинские дроны атаковали одно из предприятий. Есть погибшие и пострадавшие

Обновление. В результате атаки украинских беспилотников в Ижевске есть погибшие и пострадавшие, в том числе тяжело раненые, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов. Близкий к силовикам телеграм-каналы Mash и Shot сообщил, что при атаке погибли три человека, еще 20 пострадали. По данным Baza, пострадали 24 человека.

Украинские беспилотники атаковали одно из предприятий в Ижевске, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов. Что это за предприятие, он не уточнил. По его словам, пожарные «устраняют очаги возгорания», в результате атаки есть пострадавшие.

Украинский телеграм-каналы Exilenova+ утверждает, что целью дронов мог быть ижевский электромеханический завод «Купол», который выполняет заказы Минобороны России и среди прочего выпускает зенитные ракетные и мишенно-тренировочные комплексы.

В соцсетях разошлись фото и видео последствий падения беспилотника, как утверждается, в Ижевске. На кадрах виден дым.

Внимание. На видео есть мат.

Как сообщило Минобороны РФ, всего за ночь 1 июля дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 60 украинских беспилотников. По данным ведомства, дроны сбили в аннексированном Крыму (17 беспилотников), над акваториями Азовского (11) и Черного (3) морей, в Ростовской (16), Курской (5), Саратовской (4), Белгородской (2), Воронежской (1) и Орловской (1) областях.

Из-за дронов ночью и утром вводились ограничения на работу аэропортов Саратова, Ульяновска, Казани, Нижнекамска и Ижевска. Телеграм-канал Astra пишет, что жители Саратова и Энгельса сообщали о взрывах и сигналах воздушной тревоги.

В Таганроге, как заявили местные власти, в результате атаки дронов в многоквартирном доме выбило окна, несколько автомобилей получили повреждения. Люди не пострадали.

Власти Орловской и Воронежской областей заявили, что после атаки повреждений и пострадавших нет. Главы других регионов о последствиях не сообщали.