Война Тысяча двести двадцать третий день. МИД Словакии: «Возможно, России нужно все простить». МИД Украины: «Наивно ожидать, что преступник, которого простят, перестанет совершать преступления»

Разрушения в Донецкой области 24 Mechanized brigade / EPA / Scanpix / LETA

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Мир

Европейские лидеры призывают Трампа усилить давление на Россию

Лидеры стран Европы на закрытом ужине во время саммита НАТО в Гааге 25 июня пытались убедить президента США Дональда Трампа занять более жесткую позицию в отношении России, заявил президент Чехии Петр Павел в интервью чешской редакции CNN.

По словам Павела, все собравшиеся — лидеры стран НАТО, король Нидерландов Вильгельм-Александр и генеральный секретарь альянса Марк Рютте — «последовательно и сообща» пытались убедить Трампа, что «пришло время значительно усилить экономическое давление на Россию».

Павел подчеркнул, что союзники по НАТО не стремятся к экономическому краху России — усиление санкций, по его словам, необходимо, «чтобы заставить Москву осознать, что альтернативы переговорам просто нет». По словам президента Чехии, Трамп «осознает, что санкции — это очень эффективный аргумент», но во время ужина он оставался «сдержанным» в отношении их применения против РФ.

Ранее агентство Bloomberg писало, что во время одного из закрытых мероприятий на саммите НАТО Трамп заявил, что российско-украинская война «вышла из-под контроля» и что с этим «нужно что-то делать». Присутствующие, по данным источников агентства, восприняли его слова как «позитивный знак» заинтересованности Трампа в прекращении войны.

Сенатор Линдси Грэм 29 июня заявил, что Трамп накануне впервые явно заявил ему, что «пришло время двигаться вперед» с законопроектом, вводящим вторичные санкции за покупку товаров (в том числе, нефтепродуктов) у России.

Документ предполагает введение американских пошлин для всех стран, которые ведут торговлю с Россией. «Если вы покупаете продукцию из России и не помогаете Украине, то на ваши товары, поступающие в США, распространяется 500% пошлина», — так сам Грэм объяснил суть законопроекта. В качестве примеров стран, которые подпадут под его действие, Грэм назвал Индию и Китай.

По словам Грэма, сенат может рассмотреть документ после июльского перерыва. Ранее о своей готовности поддержать законопроект заявили более 80 сенаторов. Грэм также подчеркнул, что документ направлен на то, чтобы усадить президента РФ Владимира Путина за стол переговоров.

МИД Словакии: «Возможно, России нужно простить все, что произошло»

Глава МИД Словакии Юрай Бланар в эфире словацкого телеканала STVR выразил мнение, что урегулирование российско-украинского конфликта и прекращение войны требуют налаживания коммуникации с Россией.

По словам Бланара, военного решения конфликта не существует, и завершить его можно «дипломатическими средствами и соблюдением международного права». Глава МИД Словакии также заявил, что Запад должен искать пути коммуникации и способы сотрудничества с Россией, «а может, даже простить все, что произошло».

Заявления Бланара уже подверг критике глава МИД Украины Андрей Сибига. В соцсети икс он написал, что именно «чувство безнаказанности» России является основной причиной совершаемых Москвой преступлений. «Наивно ожидать, что преступник перестанет совершать преступления, если его простят, а не накажут. Россия ударит и по другой щеке», — сказал он.

Словакия — одна из немногих стран в Европе, власти которой во время российско-украинской войны поддерживают контакты с Россией. Премьер-министр Роберт Фицо прилетал к Владимиру Путину в 2024 году для переговоров о поставках газа, а 9 мая 2025 года посетил парад Победы в Москве, став на этом мероприятии единственным лидером из ЕС.

Словакия вместе с Венгрией блокируют принятие 18-го пакета санкций Евросоюза против РФ — из-за этого пакет не удалось согласовать к очередной встрече лидеров европейских стран, которая состоялась 26 июня.

Пакет включает в себя полный отказ Евросоюза от российского газа с 2028 года, поэтому Словакия требует от Брюсселя гарантий поддержки после остановки поставок. 3 июля в Братиславу для обсуждения этого вопроса приедет делегация Еврокомиссии; предполагается, что после переговоров Словакия будет готова поддержать новый пакет санкций.

Война глазами читателей «Медузы»

Евгения. Мне не стыдно. Помню, в детстве сверстники и взрослые с укоризной говорили, что твои родители то плохо делают, что твои родители это делают плохо. И мне было стыдно за родителей. Они были не такими хорошими, как чужие родители. Так вот я выросла и поняла, что не должно было мне быть стыдно за людей, у которых есть надо мной власть и прав с обязанностями у них больше.

Я хочу жить свою жизнь. Политики никогда не прекратят играть в войну. Если кому-то хочется, он уронит бомбы на ядерные объекты чужой страны, а кто-то начнет истреблять ее жителей. Война идет все время. Где-то. Может, убивают жителей Украины, может быть, Израиля, может быть, Ирана. Жизнь в глазах политиков — разменная монета. И моя тоже. Я маленький человек с маленькими желаниями на свою маленькую жизнь. У меня моя маленькая семья, которая не поддерживает войну, но мы не станем жертвовать собой, чтобы раствориться каплей в океане голосов, разбивающихся о мощь режима, который существует не просто в , а на всей нашей планете. Мы просто ресурс. И если мы что-то и можем изменить, то дружно положив на это жизнь, а я не сторонница жертвенности. Жизнь у меня одна, я не реинкарнирую, чтобы насладиться плодами своего труда.

Мне бесконечно больно за происходящее. Не только в Украине, но и во всем мире. Но я не стыжусь за это. Это не я взяла в руки оружие и не я отдала приказ стрелять. А так в попытках отыскать соучастников — все люди на планете соучастники.

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