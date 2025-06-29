«Пришло время двигаться вперед с вашим законопроектом». Американский сенатор Линдси Грэм рассказал, что Трамп готов на ужесточение санкций против России

Дональд Трамп считает, что пришло время «двигаться вперед» с законопроектом об ужесточении санкций против России, рассказал в интервью ABC News сенатор и автор инициативы Линдси Грэм.

По словам сенатора, накануне он играл с Трампом в гольф, и президент впервые сказал ему: «Пришло время двигаться вперед с вашим законопроектом». Грэм ответил, что это решение Трампа, и пояснил, что сенаторы дают президенту «инструмент», чтобы усадить Владимира Путина за стол переговоров.

Сенатор уточнил, что законопроект будет принят «после июльских каникул». По традиции, сенат берет перерыв в конце июля и возвращается к работе в сентябре.

Грэм также пояснил, как будет работать законопроект. «Если вы покупаете продукцию из России и не помогаете Украине, то на ваши товары, поступающие в США, распространяется 500% пошлина», — сказал он. По словам сенатора, законопроект позволит президенту ввести пошлины в отношении Китая, Индии и других стран, покупающих российскую нефть и поддерживающих таким образом «военную машину Путина».

Весной 2025 года сенаторы представили двухпартийный законопроект о первичных и вторичных санкциях против России, если она откажется от переговоров о мире в Украине или сорвет соглашение. Его авторами стали республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блюменталь. Законопроект предусматривает пошлины в размере 500% на импорт из стран, покупающих российскую нефть, нефтепродукты, природный газ или уран. Также подразумеваются санкции против любой страны, покупающей уран из России.

Законопроект поддержали более 80 сенаторов из 100. По данным The Wall Street Journal, администрация Трампа в последние недели пыталась заставить Грэма смягчить формулировки и предлагала добавить в документ исключения, которые позволили бы президенту выбирать, в отношении кого будут вводиться ограничения. Блюменталь подтвердил, что с Белым домом шли частные консультации, но отказался комментировать их суть.

Читайте также

Трамп готов признать аннексию Крыма — и ослабить санкции против России. Есть проблема: в США действует закон, который запрещает это сделать Сможет ли американский президент обойти ограничения?

Читайте также

Трамп готов признать аннексию Крыма — и ослабить санкции против России. Есть проблема: в США действует закон, который запрещает это сделать Сможет ли американский президент обойти ограничения?