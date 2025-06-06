WSJ: Белый дом призвал сенат смягчить законопроект о «сокрушительных» санкциях против России

Администрация президента США Дональда Трампа пытается заставить сенатора-республиканца Линдси Грэма смягчить его законопроект о санкциях против России, пишет The Wall Street Journal. Сенатор предлагает ввести ограничения, если Москва откажется от мирных переговоров.

По данным газеты, за последние недели представители Белого дома непублично связывались с офисом Грэма и призвали его смягчить законопроект. Чиновники из администрации Трампа предложили добавить в документ исключения, которые позволили бы президенту выбирать, в отношении кого будут вводиться ограничения, рассказали источники WSJ.

В частности, Грэму предложили заменить слово shall («должен») на may («может») по всему тексту законопроекта. Таким образом, объясняет издание, Белый дом хочет устранить обязательный характер предписаний документа.

Сенатор Ричард Блюменталь, один из соавторов законопроекта от Демократической партии США, подтвердил, что с Белым домом шли частные консультации. При этом он отказался комментировать их суть.

Любая администрация просит внести изменения в громкие законопроекты, часто стремясь к формулировкам, которые дают президенту больше полномочий, отмечает WSJ. «Но отмена обязательного характера санкций сделает законопроект Грэма беззубым, заявили сотрудники, отметив, что уже и так Трамп может вводить санкции по своему усмотрению», — говорится в статье.

Двухпартийный законопроект о первичных и вторичных санкциях против России поддерживают более 80 сенаторов. Он подразумевает ограничения в отношении высокопоставленных российских чиновников, ключевых секторов экономики РФ, а также пошлины в размере 500% на импорт из стран, покупающих российские нефтепродукты, природный газ или уран. Авторы называли эти санкции «сокрушительными».

По данным WSJ, Дональд Трамп опасается, что законопроект может нанести ущерб его попыткам улучшить отношения между США и Россией, которые он пытается совместить с завершением российско-украинской войны.

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