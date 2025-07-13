Война Тысяча двести тридцать шестой день. Военная помощь Украине от Трампа как сигнал для России

Украинский военный ведет огонь из артиллерийской установки в Донецкой области Viacheslav Ratynskyi / Reuters / Scanpix / LETA

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Мир

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность выделения нового финансирования на военную поддержку Украины, сообщил CBS News со ссылкой на несколько дипломатических источников.

По их словам, такое решение может быть направлено на то, чтобы «послать сигнал России», которая в последние дни наносила массированные удары по Украине ракетами и дронами. В частности, только в ночь на 9 июля российские военные запустили по Украине 728 дронов разных типов.

Источник возможного нового финансирования для Украины пока неясен, отмечает CBS News. Американские чиновники в разговоре с изданием напомнили, что в распоряжении Трампа есть 3,85 миллиарда долларов, оставшихся со времен администрации Джо Байдена. Эти средства могут быть использованы для отправки военной техники в Украину.

Кроме того, отмечает CBS News, президент США обладает полномочиями конфисковать около пяти миллиардов замороженных российских активов и направить их в Украину, хотя ни он, ни его предшественник этой возможностью пока не воспользовались.

Накануне Politico сообщал, что Трамп обсуждает план по предоставлению военной помощи Украине на сотни миллионов долларов. По информации Reuters, президент США выделит военную помощь Украине по линии Presidential Drawdown Authority (PDA, президентские поручения по списанию вооружений). Эта схема позволяет американским властям направлять оружие Киеву из запасов армии США, одобрение конгресса для этого не нужно. По словам одного из собеседников Reuters, пакет военной помощи составит около 300 миллионов долларов, а в него, вероятно, войдут ракеты для комплексов Patriot и ракеты средней дальности. Однако окончательный список того, что Вашингтон отправит Киеву, еще не определен.

1 июля США приостановили поставки в Украину некоторых боеприпасов, включая ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot, но вскоре поставки возобновились. Трамп говорил, что Вашингтон вынужден отправить оружие Киеву. «Они должны иметь возможность защищать себя. Сейчас по ним наносят очень мощные удары. Мы будем вынуждены отправлять больше оружия», — сказал президент США.

Война глазами читателей «Медузы»

Наталия (Москва). Я читаю письма, которые люди пишут вам, и 95% из них наполнены ненавистью. Ненависть рождается из бессилия и страха. Это общее место, но ненависть никогда не приносит в этот мир ничего хорошего. Все мы, где бы ни находились, чувствуем себя бессильными в этих обстоятельствах, хотя бы время от времени. Мы всегда находим виноватых, которых удобно ненавидеть. Мне кажется, в этих письмах упоминались все, хотя бы по одному разу. Эмигранты ненавидят оставшихся, и наоборот, белгородцы ненавидят москвичей, ведь это москвичи недостаточно сделали, москвичи ненавидят ростовчан, ведь это они турбопатриоты, кто-то ненавидит журналистов «Медузы», ведь это из-за их новостей кукуха улетает, и так далее.

Но мы не бессильны. Каждый из нас может внести очень важный, огромный вклад в наше общее будущее. Мы можем остановить ненависть на себе. Мы можем не ненавидеть в ответ. Мы можем за ненавистью увидеть боль, горе, бессилие и страх, и мы можем понять. И не ненавидеть.

Я не говорю о борьбе всего хорошего против всего плохого. Я не говорю о том, что не надо наказывать преступников. Обязательно надо. Я говорю о конкретном будущем наших детей: чем меньше ненависти будет в этом будущем, тем больше надежды будет в нем. Ненависть не решает никаких проблем, она только создает их. Естественно, я обращаюсь в первую очередь к россиянам, но и среди россиян есть те, кто потерял близких в этой войне. Им я могу сказать, что у меня есть родственник, который потерял дочь по вине врача. Он нашел в себе силы не ненавидеть его и даже попросить за него следствие. Раз есть в людях такая сила, значит, и я могу хотя бы попробовать поискать ее в себе. Значит, мы все можем попробовать.

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