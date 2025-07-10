Reuters: Трамп выделит Украине пакет военной помощи на 300 миллионов долларов

Президент США Дональда Трамп впервые с момента вступления в должность президента направит оружие Украине, используя президентские полномочия — как это делал его предшественник Джо Байден. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с решением Белого дома.

Трамп выделит военную помощь Украине по линии Presidential Drawdown Authority (PDA, президентские поручения по списанию вооружений). Эта схема позволяет американским властям направлять оружие Киеву из запасов армии США, одобрение Конгресса для этого не нужно.

По словам одного из собеседников Reuters, пакет военной помощи составит около 300 миллионов долларов. В него, вероятно, войдут ракеты для комплексов Patriot и ракеты средней дальности. Окончательный список того, что Вашингтон отправит Киеву, еще не определен.

Как пояснило Reuters, до сих пор администрация Трампа отправляла только вооружение, которое было одобрено Джо Байденом.

1 июля стало известно, что США приостановили поставки в Украину некоторых боеприпасов, включая ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot.

Через неделю Трамп заявил, что Соединенные Штаты отправят Украине дополнительные вооружения, преимущественно оборонительные. «Мы отправим еще оружие. Мы вынуждены это сделать. Они должны иметь возможность защищать себя. Сейчас по ним наносят очень мощные удары. Мы будем вынуждены отправлять больше оружия. Преимущественно оборонительного», — сказал президент США.