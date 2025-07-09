По данным Воздушных сил ВСУ, войска РФ атаковали Украину 728 дронами разных типов — это крупнейший удар за время войны
Источник: Командование Воздушных сил ВСУ
Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что в ночь на 9 июля российские военные запустили по Украине 728 дронов разных типов (включая беспилотники-имитаторы). Кроме того, ВС РФ запустили семь крылатых ракет и шесть аэробаллистических ракет Х-47М2 «Кинжал».
Основным направлением удара был Луцк, говорится в сообщении командования Воздушных сил ВСУ.
711 беспилотников, а также семь крылатых ракет удалось сбить, сообщили украинские военные. По данным ВСУ, зафиксированы попадания в четырех локациях.
Обновление: Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский удар «показательной атакой». «Именно сейчас, когда было столько попыток достичь мира, прекратить огонь, и только Россия все отвергает. Очередное доказательство, что нужны санкции — болезненные санкции против нефти, которая уже более трех лет войны накачивает военную машину Москвы деньгами», — написал Зеленский в своем телеграм-канале.