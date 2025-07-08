Война Тысяча двести тридцать первый день. Bloomberg обнаружил связь российских производителей дронов с Китаем
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Россия
Журналисты Bloomberg рассказали о связи российских производителей дронов, используемых в Украине, с Китаем
У российских компаний есть доступ к китайским технологиями производства дронов, несмотря на то, что власти КНР уверяют, что не поставляют их ни одной из сторон конфликта и контролируют экспорт товаров двойного назначения, утверждает Bloomberg. В распоряжении американского агентства оказались документы, свидетельствующие о связи компании «Аэро-ХИТ» из Хабаровска с одним из крупнейших китайских производителей дронов Autel Robotics. Из документов, в частности, следует, что «Аэро-ХИТ» и Autel сотрудничают как минимум с начала 2023 года. В 2024 году контакты были прерваны из-за санкций (под ограничительными мерами разных стран находятся обе компании), но вскоре были возобновлены.
Из документов, с которыми ознакомились журналисты Bloomberg, стало известно, что «Аэро-ХИТ» обратилась в Минобороны РФ с запросом о финансировании локализации производства китайских беспилотников Autel EVO Max 4T. В письме, отправленном российской компанией в Минобороны, говорится, что переговоры о локализации ведутся с мая 2025 года. «Аэро-ХИТ» отмечает, что дрон Autel EVO Max 4T изначально был предназначен для гражданского использования, но хорошо зарекомендовал себя в зоне боевых действий, в частности, благодаря радиомодулю, устойчивому к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
«Аэро-ХИТ» собирается выпускать до 30 тысяч дронов Autel EVO Max 4T в год при цене каждого такого беспилотника в 650 тысяч рублей. На проект «Аэро-ХИТ» просил выделить 7,1 миллиарда рублей. Указанные сроки реализации проекта — 28 месяцев.
Bloomberg отмечает, что из документов неясно, осведомлено ли о проекте руководство Autel, либо речь идет о сотрудничестве с отдельными сотрудниками китайской компании или перепродаже ее технологий. Знают ли о таких планах власти КНР, также неизвестно.
В Autel Robotics на запрос Bloomberg заявили, что компания никогда ни в какой форме не сотрудничала с «Аэро-ХИТ» и не знает ни о каких планах, связанных с производством Autel EVO Max 4T в России. Все деловые отношения и сделки с участием России, подчеркнули в Autel Robotics, прекращены с февраля 2022 года.
Производственные мощности «Аэро-ХИТ» находятся рядом с аэропортом Хабаровска. Переговоры о строительстве склада со специальными налоговыми и таможенными механизмами для облегчения импорта, а также о создании производства беспилотников на этой территории начались осенью 2022 года. В них участвовали представители Харбинской комплексной бондовой зоны в Китае, администрации аэропорта Хабаровска и компании КОМАКС. Главой КОМАКС является Константин Басюк — член Совета Федерации от аннексированной части Херсонской области. Как пишет Bloomberg, он бывший оперативник КГБ. КОМАКС управляет аэропортом Хабаровска и контролирует «Аэро-ХИТ».
Согласно изученным Bloomberg документам, на предприятии рядом с аэропортом Хабаровска собирались производить дроны, похожие на продукцию китайских компаний Autel и SZ DJI Technology Co. Ltd, а среди потенциальных заказчиков указывали Минобороны РФ.
В апреле-мае 2023 года российская делегация посетила Китай, чтобы встретиться с представителями Харбинской комплексной бондовой зоны и компаний, связанных с Харбинским технологическим институтом (HIT), который подозревают в связях с китайским военными, хотя сам вуз это отрицает. Один из источников Bloomberg предположил, что в названии компании «Аэро-ХИТ» есть отсылка к аббревиатуре китайского технологического института.
Как отмечает агентство, харбинские компании вышли из переговоров в июне 2023 года, однако «Аэро-ХИТ» заключила контракт на поставку запчастей для беспилотников с некой частной компанией Shenzhen Huasheng Industry Co. Ltd (за это сотрудничество китайская компания попала под санкции США).
В Хабаровске было развернуто производство FPV-дронов «Велес». В конце марта 2024 года 20 таких дронов были доставлены в Херсонскую область — причем, как отмечает Bloomberg, через компанию, у которой официально в перечне видов деятельности указана работа в сфере недвижимости, оптовых и грузовых перевозок морепродуктов. В конце августа 2024 года Минобороны РФ письменно уведомило «Аэро-ХИТ» о планах заказать 5000 дронов «Велес». Была при проведена закупка, журналистам Bloomberg выяснить не удалось.
На том этапе, пишет Bloomberg, «Аэро-ХИТ» выпускал около 200-300 дронов в месяц и наращивал производство. Детали закупали через посредников, в том числе через компанию «Реновацио-Инвест», также оказавшуюся в санкционном списке США за сотрудничество с «Аэро-ХИТ».
Через посредников, по данным Bloomberg, продавалась и готовая продукция. Журналистам удалось обнаружить запрос от командования 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии из Пскова на покупку дронов «Велес» через компанию «АэроМар-ДВ» — дальневосточное подразделение крупнейшего в России поставщика питания для авиапассажиров. «АэроМар-ДВ», следует из документов, собиралась купить 100 дронов «Велес» у «Аэро-ХИТ» на общую сумму около 8 миллионов рублей. Документального подтверждения тому, была ли заключена эта сделка, нет, но дроны «Велес» российские войска активно применяют в боях в Украине.
Что еще произошло
- Financial Times сообщила, что в ЕС ищут 19 миллиардов долларов для покрытия дефицита бюджета Украины в условиях сокращения поддержки Киева со стороны Вашингтона.
- Трамп пообещал отправить Украине больше оборонительных вооружений. «Они должны иметь возможность защищать себя. Сейчас по ним наносят очень мощные удары. Мы будем вынуждены отправлять больше оружия. Преимущественно оборонительного», — сказал Трамп во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу.
Война глазами читателей «Медузы»
Анонимный читатель (Россия). Меня так умиляют эти письма от людей, которые испытывают ненависть к молчанию большинства — ведь они [большинство] живут, словно ничего не происходит. А что они должны делать? Каждый день плакать? Выходить на улицы и кричать, что мир несправедлив? Уже выходили — и тех вышедших, которые не уехали, уже нашли и посадили. Крики и плач ничего не меняют, более того — даже народ в своей массе ничего не изменит в условиях такого контроля и насилия со стороны государства.
Революция или любой другой переворот снизу невозможен в условиях тотального контроля и притеснений — в каждом случае успешной революции государство уже разваливалось и фактически утрачивало контроль. Ни Сталина, ни Гитлера, ни Франко, ни других подобных лиц не смещал народный бунт — а я уверен, народ в массе своей там был тоже недоволен властью. Так и чего тогда вы хотите от народа в таких условиях? Когда от него реально ничего не зависит? Чтобы они прекратили жить своей жизнью, прекратили пользоваться тем малым, что им дано? Эта война началась из-за ненависти одного человека к одному народу, и проповедуя ненависть другому народу (и даже просто проповедуя ненависть к людям независимо от их национальности), вы становитесь на сторону войны.