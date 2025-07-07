Война Тысяча двести тридцатый день. Российские дроны атакуют ТЦК (военкоматы) в Харькове и Запорожье. В Украине связывают это с попыткой сорвать мобилизацию

Пожарный в здании, поврежденном при атаке российских беспилотников в Харькове 7 июля 2025 года Sofiia Gatilova / Reuters / Scanpix / LETA

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Украина

Российские беспилотники атаковали ТЦК в Харькове и Запорожье

Российские военные 7 июля ударили дронами по зданиям территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП, это аналог военкомата в Украине) в Харькове и Запорожье, сообщило командование Сухопутных войск ВСУ.

В результате удара по ТЦК в Запорожье, заявили военные, ранен один военнослужащий, в Харькове ранения получили три человека. Местные власти сообщили о 20 пострадавших в Запорожье, включая двух военных, и 33 раненых в Харькове.

В Харькове, по данным властей, под удар попал Холодногорский район: повреждены административные здания, пятиэтажный жилой дом, сгорели два автомобиля и еще один жилой дом. В ночь на 7 июля город также подвергся атаке беспилотников. Всего пострадали 66 человек, включая шестерых детей. Восемь пострадавших госпитализированы. Один человек погиб.

В Запорожье повреждены общежития учебного заведения, многоквартирные и частные дома и нежилые здания.

Место удара российского беспилотника в жилом районе Харькова Sergey Kozlov / EPA / Scanpix / LETA

Одно из мест падения беспилотника в Харькове Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters / Scanpix / LETA

Минобороны РФ признало атаку, заявив, что российские беспилотники «нанесли поражение» ТЦК ВСУ.

Войска РФ с конца июня — начала июля прицельно бьют по украинским ТЦК. 30 июня, как сообщалось, российские беспилотники упали рядом со зданием ТЦК в Кривом Роге, три человека получили ранения. 3 июля командование Сухопутных войск ВСУ сообщало о возгорании в здании территориального центра комплектования в Полтаве после атаки российских беспилотников. Еще один ТЦК в Полтавской области, в Кременчуге, попал под удар 6 июля.

На фоне российских атак ТЦК в Львовской области усилили меры безопасности, рассказал источник «Суспільне». Среди прочего на входе в учреждении усилили охрану.

В фейсбуке ТЦК в Виннице появилось сообщение о том, что учреждение приостановило работу по основному адресу «из-за напряженной ситуации в стране». Позже ведомство удалило пост и опубликовало новый. В нем говорится о том, что личный состав Винницкого областного ТЦК «был рассредоточен» в целях безопасности. Информация в первом посте, как объяснили чиновники, «была отредактирована в результате постороннего вмешательства», поэтому его удалили.

В ВСУ связывали прицельные удары РФ по украинским ТЦК с попытками сорвать мобилизацию. «Враг очень боится притока военнослужащих в нашу армию», — уверял 6 июля спикер командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев. По его словам, до ударов произошла серия минирований и попыток пронести в ТЦК взрывные устройства, которые в ВСУ связывают с Россией.

Последствия атаки российских беспилотников в Запорожье Reuters / Scanpix / LETA

Изменившаяся тактика российской армии вынуждает Украину адаптировать оборону на линии фронта, пишет Politico

Как рассказал на прошлой неделе министр обороны Украины Рустем Умеров, войска РФ отказались от наступления крупными формированиями с поддержкой бронетехники в пользу атак меньших по численности подразделений под прикрытием беспилотников.

Украина в ответ меняет тактику обороны. Теперь укрепления строятся для взводов на 20-50 человек, тогда как ранее оборонительные сооружения возводились для рот (численность около 100 человек) и батальонов (500 человек). Ранее опорные пункты состояли из обширной сети траншей длиной от двух до пяти километров. Теперь речь идет о траншеях длиной от 60 до 70 метров с обязательной защитой от дронов.

За первой линией Украина продолжает возводить еще две линии обороны с бетонными «зубами дракона» для сдерживания бронетехники, минными полями и другими средствами защиты.

По словам военных ВСУ, поговоривших с Politico на уловиях анонимности, российские войска постоянно ищут слабые места в украинской обороне и пытаются их использовать.

«Все зависит от командира. Если он прикажет копать и минировать, район будет хорошо укреплен. Если россияне увидят, что вы хорошо окопались, они атакуют соседний участок», — рассказал один из собеседников Politico.

Слова военных подтвердили и в украинском аналитическом проекте DeepState. По словам его соучредителя Романа Погорелого, армия РФ наступает по всей линии фронта, изучая, где проще прорвать украинскую оборону. «Россияне наступают повсюду, ищут слабые и проблемные места, они знают их все. И как только они находят, немедленно концентрируют там войска и начинают прорыв. И именно тогда, к сожалению, наша оборона начинает рушиться», — заявил Погорелый.

Военные и аналитики раскритиковали бессистемный подход к организации обороны на северо-востоке страны, в Сумской и Харьковской областях. В частности, солдаты недовольны тем, что власти Сумской области не использовали для создания линий обороны время, которое те выиграли в связи с вторжением в Курскую область. По словам украинского военнослужащего Артема Карякина, местные власти и военные начали устанавливать первые оборонительные сооружения только после того, как ВСУ стали отступать из Курской области.

«К тому времени, когда большинство блиндажей были закончены, русские были уже гораздо ближе, и многие позиции потеряли свою актуальность. Я считаю, что люди, ответственные за фортификацию, потеряли огромное количество времени и не справились со своей задачей. Работы велись, но с большими и крайне нелогичными задержками», — заявил Карякин.

Война глазами читателей «Медузы»

Анонимный читатель (Москва). Недавно я понял, что испытываю ненависть. Каждый день я вижу людей, мирно идущих по своим делам, словно никакой войны и нет. Я не могу смотреть на этих людей, понимая, что из-за молчания каждого в соседней стране кого-то лишают дома, семьи, жизни. Все эти люди могли и могут все изменить, но увы, не хотят и глубоко уверены, что их это «не касается». Это ужасно.

Я верю, что все еще можно исправить, достаточно лишь перестать бояться.

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