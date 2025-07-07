Война Тысяча двести тридцатый день. Российские дроны атакуют ТЦК (военкоматы) в Харькове и Запорожье. В Украине связывают это с попыткой сорвать мобилизацию
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Украина
Российские беспилотники атаковали ТЦК в Харькове и Запорожье
Российские военные 7 июля ударили дронами по зданиям территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП, это аналог военкомата в Украине) в Харькове и Запорожье, сообщило командование Сухопутных войск ВСУ.
В результате удара по ТЦК в Запорожье, заявили военные, ранен один военнослужащий, в Харькове ранения получили три человека. Местные власти сообщили о 20 пострадавших в Запорожье, включая двух военных, и 33 раненых в Харькове.
В Харькове, по данным властей, под удар попал Холодногорский район: повреждены административные здания, пятиэтажный жилой дом, сгорели два автомобиля и еще один жилой дом. В ночь на 7 июля город также подвергся атаке беспилотников. Всего пострадали 66 человек, включая шестерых детей. Восемь пострадавших госпитализированы. Один человек погиб.
В Запорожье повреждены общежития учебного заведения, многоквартирные и частные дома и нежилые здания.
Минобороны РФ признало атаку, заявив, что российские беспилотники «нанесли поражение» ТЦК ВСУ.
Войска РФ с конца июня — начала июля прицельно бьют по украинским ТЦК. 30 июня, как сообщалось, российские беспилотники упали рядом со зданием ТЦК в Кривом Роге, три человека получили ранения. 3 июля командование Сухопутных войск ВСУ сообщало о возгорании в здании территориального центра комплектования в Полтаве после атаки российских беспилотников. Еще один ТЦК в Полтавской области, в Кременчуге, попал под удар 6 июля.
На фоне российских атак ТЦК в Львовской области усилили меры безопасности, рассказал источник «Суспільне». Среди прочего на входе в учреждении усилили охрану.
В фейсбуке ТЦК в Виннице появилось сообщение о том, что учреждение приостановило работу по основному адресу «из-за напряженной ситуации в стране». Позже ведомство удалило пост и опубликовало новый. В нем говорится о том, что личный состав Винницкого областного ТЦК «был рассредоточен» в целях безопасности. Информация в первом посте, как объяснили чиновники, «была отредактирована в результате постороннего вмешательства», поэтому его удалили.
В ВСУ связывали прицельные удары РФ по украинским ТЦК с попытками сорвать мобилизацию. «Враг очень боится притока военнослужащих в нашу армию», — уверял 6 июля спикер командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев. По его словам, до ударов произошла серия минирований и попыток пронести в ТЦК взрывные устройства, которые в ВСУ связывают с Россией.
Изменившаяся тактика российской армии вынуждает Украину адаптировать оборону на линии фронта, пишет Politico
Как рассказал на прошлой неделе министр обороны Украины Рустем Умеров, войска РФ отказались от наступления крупными формированиями с поддержкой бронетехники в пользу атак меньших по численности подразделений под прикрытием беспилотников.
Украина в ответ меняет тактику обороны. Теперь укрепления строятся для взводов на 20-50 человек, тогда как ранее оборонительные сооружения возводились для рот (численность около 100 человек) и батальонов (500 человек). Ранее опорные пункты состояли из обширной сети траншей длиной от двух до пяти километров. Теперь речь идет о траншеях длиной от 60 до 70 метров с обязательной защитой от дронов.
За первой линией Украина продолжает возводить еще две линии обороны с бетонными «зубами дракона» для сдерживания бронетехники, минными полями и другими средствами защиты.
По словам военных ВСУ, поговоривших с Politico на уловиях анонимности, российские войска постоянно ищут слабые места в украинской обороне и пытаются их использовать.
«Все зависит от командира. Если он прикажет копать и минировать, район будет хорошо укреплен. Если россияне увидят, что вы хорошо окопались, они атакуют соседний участок», — рассказал один из собеседников Politico.
Слова военных подтвердили и в украинском аналитическом проекте DeepState. По словам его соучредителя Романа Погорелого, армия РФ наступает по всей линии фронта, изучая, где проще прорвать украинскую оборону. «Россияне наступают повсюду, ищут слабые и проблемные места, они знают их все. И как только они находят, немедленно концентрируют там войска и начинают прорыв. И именно тогда, к сожалению, наша оборона начинает рушиться», — заявил Погорелый.
Военные и аналитики раскритиковали бессистемный подход к организации обороны на северо-востоке страны, в Сумской и Харьковской областях. В частности, солдаты недовольны тем, что власти Сумской области не использовали для создания линий обороны время, которое те выиграли в связи с вторжением в Курскую область. По словам украинского военнослужащего Артема Карякина, местные власти и военные начали устанавливать первые оборонительные сооружения только после того, как ВСУ стали отступать из Курской области.
«К тому времени, когда большинство блиндажей были закончены, русские были уже гораздо ближе, и многие позиции потеряли свою актуальность. Я считаю, что люди, ответственные за фортификацию, потеряли огромное количество времени и не справились со своей задачей. Работы велись, но с большими и крайне нелогичными задержками», — заявил Карякин.
Война глазами читателей «Медузы»
Анонимный читатель (Москва). Недавно я понял, что испытываю ненависть. Каждый день я вижу людей, мирно идущих по своим делам, словно никакой войны и нет. Я не могу смотреть на этих людей, понимая, что из-за молчания каждого в соседней стране кого-то лишают дома, семьи, жизни. Все эти люди могли и могут все изменить, но увы, не хотят и глубоко уверены, что их это «не касается». Это ужасно.
Я верю, что все еще можно исправить, достаточно лишь перестать бояться.