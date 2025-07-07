Россия атаковала дронами Украину. В Харькове беспилотник попал в жилой дом, ранены более 20 человек

Российские беспилотники атаковали Шевченковский и Слободской районы Харькова ранним утром 7 июля, сообщил начальник областной военной администрации Олег Синегубов. По последним данным, в результате атаки ранения получили 29 человек.

В Шевченском районе Харькова дрон попал в многоквартирный дом, там возник пожар на восьмом этаже. Украинские телеграм-каналы распространили видео, на котором показаны последствия удара по дому. В Слободском районе повреждения получили гражданские объекты и здание детского сада, рассказал Синегубов.

При повторной атаке российских беспилотников зафиксировано шесть попаданий в Холодногорском районе Харькова, рассказал Синегубов. Он сообщил о повреждении и возгорании гражданских зданий. По данным главы области, ранены 16 человек. Семеро пострадавших доставлены в больницы, один из них — в крайне тяжелом состоянии.

В Одессе в результате российской атаки погиб один человек, сообщил глава областной администрации Олег Кипер. По его словам, дрон попал в пост охраны возле новостройки, погиб охранник. Кроме того, в результате удара повреждены или разрушены объекты гражданской инфраструктуры, в том числе станция технического обслуживания, а также автомобили.

В Сумской области в результате российского удара погибли два человека, еще двое ранены, сообщили в ГСЧС Украины. Около 20 зданий повреждены. В Днепропетровской области, по данным ведомства, пострадали трое. Не менее 10 человек ранены после атаки беспилотников РФ в Запорожье, сообщил глава Запорожской области Иван Федоров.

Также под удар российских беспилотников попал Киев, сообщил глава города Виталий Кличко. По его словам, в результате падения обломков БПЛА в разных районах города повреждения получили административное и офисное здания, газопровод, водопровод и автомобили. Кроме того, повреждена тепломагистраль большого диаметра.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что российские военные в ночь на 7 июля атаковали Украину, применив 101 беспилотник и четыре ракеты, выпущенные из комплексов С-300/400. Украинские военные сбили или подавили 75 беспилотников. Зафиксированы попадания ударных БПЛА в 10 локациях, а также падение обломков в семи локациях.

Обновлено. Целями ударов, нанесенных российскими войсками по Харькову и Запорожью, стали здания областных территориальных центров комплектования (аналог военкомата), сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ. В результате в Харькове три человека получили ранения, в Запорожье — один военнослужащий.