В Полтаве российские войска нанесли удар по зданию ТЦК (аналог военкомата). Есть погибшие и раненые
Источник: Meduza
Российские войска нанесли удар по Полтаве, два человека погибли, 11 получили ранения, сообщил глава областной военной администрации Владимир Когут.
В Сухопутных войсках ВСУ сообщили, что в результате одного из попаданий возник пожар в здании городского территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП, это аналог военкомата в Украине). Еще один пожар возник на территории частного жилого дома поблизости.
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В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС) опубликовали фотографии последствий обстрела. По предварительным данным спасателей, пострадали 10 человек.