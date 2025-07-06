Война Тысяча двести двадцать девятый день. Россия атаковала Украину ракетами и дронами. В Кременчуге под удар попал ТЦК (аналог военкомата), в Николаеве — жилые дома
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Украина
Российские дроны атаковали регионы Украины. В Кременчуге под удар попал ТЦК (аналог военкомата)
Вооруженные силы РФ атаковали регионы Украины в ночь на 6 июля, применив беспилотники и ракеты. Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, российские военные к 08:30 утра запустили по Украине 157 беспилотников (как ударных «Шахедов», так и дронов-имитаторов), а также четыре ракеты, выпущенные из комплекса С-300. Украинские военные обезвредили 117 дронов. Зафиксированы попадания БПЛА в 19 местах, кроме того, в двух местах упали два сбитых дрона. После того как ВСУ отчитались о последствиях ударов, российская атака продолжилась.
Харьковская область. По меньшей мере два человека погибли и 11 пострадали в результате атаки по Харьковской области, сообщили в полиции Украины. Беспилотники ночью атаковали несколько районов Харькова, а также Купянский район, есть попадания в гражданские предприятия, здание спортивного комплекса, жилые дома. В селе Одноробовка в Богодуховском районе в результате удара по автомобилю погиб восьмилетний мальчик, ранения получили четырехлетний мальчик и 40-летний мужчина, у 36-летней женщины острая реакция на стресс. Полиция опубликовала фотографии с последствиями атаки на регион.
Полтавская область. По данным Сухопутных войск ВСУ, российский дрон в 09:35 утра атаковал Кременчуг в Полтавской области, ударив по зданию территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП — аналог военкомата в Украине). Также под удар попал расположенный рядом дом. Среди военных и сотрудников ТЦК никто не пострадал и не погиб, заявили в Сухопутных войсках. В администрации Полтавской области при этом сообщили, что в результате российской атаки в Кременчугском районе возник пожар на территории частного дома. Фотографии с последствиями удара по Кременчугу опубликовал местный журналист Олег Булашев. Телеграм-канал «Труха» распространил видео, снятое в Кременчуге после атаки; на записи виден пожар, возникший в одноэтажном здании.
Николаевская область. Российские дроны нанесли удар по Николаеву и Николаевской области в ночь на 6 июля, сообщил глава областной администрации Виталий Ким. По его словам, в Николаеве под удар попала портовая инфраструктура, повреждены склады и электросети, никто не пострадал. В Николаевском районе в селе Рыбаковка повреждены 13 частных домов, несколько баз отдыха, отделение почты, магазин, линия электропередачи. Никто не пострадал. Часть жителей осталась без света. Кроме того, дроны атаковали Николаев утром 6 июля, с 09:23 до 09:40. Под удар попали десять жилых домов, заведения питания и банк. В результате атаки травмированы два человека. Виталий Ким опубликовал фотографии с последствиями утренней атаки.
Киевская область. В результате атаки российских беспилотников в Вышгородском районе Киевской области пострадали три человека, сообщил глава региональной администрации Николай Калашник. Повреждены два многоэтажных дома и детский сад. Из-за пожара уничтожены четыре гаража, повреждены три автомобиля. Также произошел пожар на складе. Повреждены шесть частных домов и хозяйственные постройки. Калашник и ГСЧС Украины опубликовали кадры с последствиями атаки на Киевскую область.
Запорожская область. Российские военные атаковали дронами город Запорожье и Запорожский район, рассказал начальник областной администрации Иван Федоров. Повреждения получили три многоэтажных здания, частный дом, предприятие, фермерское хозяйство, склад. В нескольких местах возникли пожары. В Запорожском районе ранена 89-летняя женщина.
Россия
Путин посмертно присвоил медаль «Золотая Звезда» погибшему замглавкома ВМФ Михаилу Гудкову. Он стал первым в современной истории дважды Героем России
Президент РФ Владимир Путин своим указом посмертно наградил заместителя главнокомандующего Военно-морским флотом России Михаила Гудкова, погибшего в Курской области, второй медалью «Золотая звезда», которую вручают Героям России.
Другим указом Путин присвоил 155-й бригаде морской пехоты почетное наименование «имени дважды Героя Российской Федерации генерал-майора М. Е. Гудкова».
Михаил Гудков — бывший командир 155-й бригады морской пехоты. Он стал первым в современной истории дважды Героем России, сообщил глава Курской области Александр Хинштейн. По его словам, он дал поручение установить в Курске памятник Гудкову.
Гудков погиб 2 июля в результате удара ВСУ по командному пункту 155-й бригады морской пехоты в районе Коренево Курской области.
Он занимал пост заместителя командующего ВМФ России с марта 2025 года. О его назначении объявил лично президент РФ Владимир Путин, когда общался с моряками-подводниками атомного подводного крейсера «Архангельск».
Украинские власти обвиняли бойцов 155-й бригады морской пехоты в военных преступлениях, в том числе совершенных в Буче. Кроме того, в 2024 и 2025 годах бойцов бригады обвиняли в том, что они обезглавили нескольких украинских военных.
Война глазами читателей «Медузы»
Алёна (Москва). Редкий день у моих родных в Украине обходится без тревог. Мне снилось, как я пытаюсь спрятать детей, спрятаться самой во время бомбежки. Мне это только снилось… А они в этом ужасе живут.
Изо дня в день уже четвертый год я молюсь за них всем богам на свете! Изо дня в день я проклинаю того, кто развязал эту войну!
Эта страна, в которой я оказалась волею судьбы (я украинка, родилась и прожила 20 лет в Украине), стала мне чужой. Люди, поддерживающие это безумие, люди, для которых «все не так однозначно», а также люди, делающие вид, что ничего не случилось, — чужие. Мой мир сузился до размеров моей семьи. Я живу общением с моими сестрами в Украине, они поддерживают меня больше, мне кажется, чем я могу их. Часто плачу, не вижу никакого света в конце тоннеля. Они меня спасают.
И я живу небольшим огоньком надежды, что все же я смогу когда-нибудь их всех увидеть, обнять. Смогу побывать на могилах моих родителей, бабушек, дедушек, умерших до этой проклятой войны. И на новых могилах…
А для начала — эта преступная война должна закончиться! Когда этот маньяк уже напьется крови человеческой?!! Ненавижу! И все же хочется верить, что кожен буде жати, що посiяв.