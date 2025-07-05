Война Тысяча двести двадцать восьмой день. BlackRock остановил поиск инвесторов для фонда восстановления Украины. Минобороны РФ заявило, что сбило больше ста дронов над территорией России

Украинский военный возле Константиновки, Донецкая область. 5 июля 2025 года Viacheslav Ratynskyi / Reuters / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Какие чувства вы испытываете из-за продолжающейся войны? Как она влияет лично на вас прямо сейчас? Как изменилось за эти три года войны ваше отношение к происходящему, к России, к Украине, к миру? Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Мир

Компания BlackRock остановила поиск инвесторов для фонда восстановления Украины

Одна из крупнейших в мире инвестиционных компаний — BlackRock — приостановила поиск инвесторов для фонда восстановления Украины после войны. Предполагалось, что фонд, в который рассчитывали привлечь около 500 миллионов долларов из правительственных источников и около 2 миллиардов долларов от частных инвесторов, будет официально представлен на конференции по восстановлению Украины в Риме 10-11 июля, хотя точные сроки и не оговаривались.

Однако, как стало известно Bloomberg, компания BlackRock в январе после возвращения на пост президента США Дональда Трампа приостановила переговоры с институциональными инвесторами «из-за отсутствия интереса на фоне растущей неопределенности относительно будущего Украины».

По данным источников Bloomberg, Франция работает над фондом, который должен заменить инициативу BlackRock. Однако, считают собеседники издания, неясно, насколько эффективным может быть новый план без американской поддержки.

На восстановление Украины ранее предлагалось направить и замороженные на Западе российские активы.

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Россия

Минобороны РФ заявило о 139 дронах, сбитых над территорией РФ

Украинские дроны в ночь на 5 июля атаковали цели в Воронежской и Саратовской областях, а также в республике Чувашия. Глава Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что дроны нанесли удары по Энгельсу и Саратову, повреждены, по его словам, жилые дома. Astra со ссылкой на жителей Энгельса писала, что беспилотники атаковали военный аэродром.

Также удар дронами был нанесен по военному аэродрому Борисоглебск в Воронежской области. ГУР Минобороны Украины объявило, что «поражен склад с управляемыми авиабомбами, учебно-боевой самолет и, вероятно, другие самолеты». Украинские военные указали, что на этом аэродроме базируются российские истребители Су-34, Су-35С и Су-30СМ. Власти Воронежской области подтвердили удар беспилотников, но объявили, что его последствиями стали обрыв ЛЭП и повреждения крыши частного дома и гаража.

В столице Чувашии Чебоксарах под удар дронов попало АО «ВНИИР-Прогресс». Это предприятие производит антенны для защиты беспилотников от средств радиоэлектронной борьбы. 9 июня беспилотник уже атаковали «ВНИИР-Прогресс», после чего предприятие приостановило работу. Глава Чувашии Олег Николаев подтвердил удар по «ВНИИР-Прогресс» (по его данным, предприятие не работает), а также сообщил, что дрон повредил строящийся склад.

Всего, по данным Минобороны РФ, ночью, утром и днем 5 июля были сбиты 139 украинских дронов.

Украина

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил «об угрозе новых наступлений» войск РФ в Харьковской области

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о двухдневной поездке в Харьковскую область. «Не оставляю без внимания ни один участок фронта, в частности на тех отрезках, где есть угроза новых наступательных действий противника», — написал Сырский в своем фейсбуке.

Говоря о ситуации на южнослобожанском направлении, главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что российские войска «пытаются давить количеством». По словам Сырского, в течение прошлой недели украинские военные «отбили в общей сложности более 60 вражеских штурмов». «Около десятка боев продолжаются ежедневно», — сообщил он.

Карта боев от «Медузы» на 3 июля

Свежая сводка «Медузы»

Российская армия прорвала украинскую оборону в Днепропетровской области — и вскоре может начать наступление вглубь региона. И это не единственная угроза для ВСУ Карта боев на 3 июля

Свежая сводка «Медузы»

Российская армия прорвала украинскую оборону в Днепропетровской области — и вскоре может начать наступление вглубь региона. И это не единственная угроза для ВСУ Карта боев на 3 июля

Война глазами читателей «Медузы»

Полина. Я живу в Москве. Вопреки тому, что пишут, здесь многие против войны. Я каждый раз как-то странно радуюсь, когда встречаю единомышленников. Кажется, это единственная радость, которая у меня осталась. Мои молодые и умные сотрудники, моя команда — против войны. Мои друзья, уехавшие и оставшиеся, тоже против. Моя мама, которой за 70, с самого прихода Путина была против него и, разумеется, сейчас против войны.

От бессилия мне, конечно, тяжело. Но с февраля 2022-го мои тяжести не имеют никакого значения. Потому что почти каждый день кучка старых убогих ублюдков во главе с Путиным уничтожает Украину. И никто не может ничего с этим сделать. С приходом Трампа все стало еще хуже, к сожалению.

Я запомнила маленького Тимофея, погибшего при одном из сильных ударов. Я прямо хорошо запомнила его лицо с фото и теперь, когда вижу, как зигуют мои соотечественники, вспоминаю это лицо. Как будто ищу в нем ответ. Но ответов нет, как нет будущего у этой страны и у этих людей.

У меня нет детей, раньше я жалела, что у меня получилось двигаться в карьере и совсем не получилось в личной жизни, а сейчас думаю, так лучше. Не нужно сюда приходить новому человеку, да еще и с моими взглядами на жизнь, здесь мертвая проклятая земля.

Понятно, что украинцам еще хуже, но у них есть надежда, здесь надежды совсем нет.

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Хроника предыдущего дня войны

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