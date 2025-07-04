Война Тысяча двести двадцать седьмой день. Новый массированный удар российской армии по Украине: запущены 11 ракет и 539 дронов. В Киеве ранены 26 человек

Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

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Украина

Армия РФ нанесла массированный удар по Киеву

Российские военные вечером и ночью произвели массированный обстрел Украины с использованием большого количества ракет и дронов.

По данным Воздушных сил ВСУ, в атаке использовались 539 ударных беспилотников, шесть баллистических ракет «Искандер-М», четыре крылатые ракеты «Искандер-К» и аэробаллистическая ракета «Кинжал». Основным направлением удара был Киев. Девять ракет и 63 беспилотника достигли целей, еще в 33 локациях было зафиксировано падение обломков. 478 воздушных целей, заявили в ВСУ, были или успешно поражены, или «локационно утрачены/подавлены РЭБ».

В результате атаки, как сообщила киевская прокуратура, пострадали 26 человек, среди них — десятилетняя девочка. О погибших не сообщается.

В ГСЧС Украины сообщили, что под удар попали жилые дома, образовательная, медицинская и транспортная инфраструктура, в том числе железнодорожная, из-за чего частично было ограничено движение пассажирских поездов. Повреждения также получило здание консульства Польши.

В Киеве после удара начались пожары. Один из них произошел в районе аэропорта Жуляны, где находится позиционный район системы ПВО Patriot. Видео попадания в указанном районе опубликовал телеграм-канал «Всевидящее око». «Медуза» геолоцировала видео — оно снято в двух километрах от аэропорта. О том, что в этом районе произошел пожар, свидетельствуют тепловые сигнатуры сервиса NASA FIRMS.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что атака началась еще накануне вечером, «почти одновременно с началом обсуждения в медиа телефонного разговора президента Трампа с Путиным». Он назвал атаку «очевидным доказательством того, что без действительно масштабного давления Россия не будет менять свое тупое разрушительное поведение».

Alina Smutko / Reuters / Scanpix / LETA

Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images Alina Smutko / Reuters / Scanpix / LETA

Vladyslav Kravets / Suspilne Ukraine / JSC «UA:PBC» / Global Images Ukraine / Getty Images

Зеленский также сообщил, что над Украиной начали работать дроны-перехватчики и что в ходе сегодняшней атаки они сбили «десятки» целей. Он заявил, что власти «делают все, чтобы развивать это направление» для защиты украинских городов.

По словам Зеленского, кроме Киева в результате атаки пострадали Днепропетровская, Сумская, Харьковская и Черниговская области. О пострадавших и сильных разрушениях там не сообщается.

Минобороны России заявило, что удар был нанесен по заводам, выпускающим военную продукцию, по НПЗ и инфраструктуре военного аэродрома. По заявлению ведомства, атака была совершена «в ответ на террористические акты киевского режима». «Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — заявили в Минобороны.

В последние недели российские военные значительно увеличили количество массированных ракетных атак на крупные города Украины. Только за июнь было шесть массированных атак, жертвами которых стали более 70 мирных жителей, ранения получили более 500. Наибольшие разрушения и жертвы в Киеве были 17 июня: тогда погибли 28 человек, около 150 получили ранения.

Несколько дней назад США приостановили поставки некоторых видов вооружения Украине (и другим странам) — из опасения, что количество оставшихся запасов в самих США слишком сильно снизилось. Среди остановленных поставок были десятки ракет для комплексов Patriot. Они критически важны для Украины, так как Patriot являются фактически единственной системой, способной перехватывать российские баллистические ракеты.

Что еще происходит сегодня Украинские беспилотники атаковали регионы РФ. В подмосковном Сергиевом Посаде пострадали два человека, часть города осталась без электричества

Война глазами читателей «Медузы»

Светлана (Россия). Сегодня, 4 июля, дроны прилетели в мой город и разрушили подстанцию, пострадали люди. Чувства смешанные. Во-первых, это мрачное удовлетворение, потому что война перестала происходить «в твоей голове» и стала неоспоримой реальностью и здесь тоже. Практически все мое окружение от нее отмахивается, как от старой политической шутки. Как? Не спрашивайте.

Во-вторых, очень грустно. Как? Почему подстанция? Зачем в дронах подшипники, кого они должны были поразить? И страшно. У меня маленький сын, он родился вскоре после начала войны, и я чувствую бессилие и отчаяние от того, что я не могу его уберечь.

И, наконец, больно и стыдно. В этот же день разбомбили Киев. И там разрушения и жертвы страшнее, они всегда страшнее по ту сторону. И от вида разрушенных жилых домов, от количества пострадавших хочется рыдать. Я не могу привыкнуть к этому до сих пор.

Никакой злости, никакой обиды по поводу того, что случилось тут у нас. Это ощущается как неизбежные последствия: некропространство, возникнув где-то, начинает расти и расширяться. И мне очень жаль, что я не знаю, как это остановить.

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