Приостановка поставок оружия коснулась не только Украины, но и других стран, пишет CBS News со ссылкой на источник в Белом доме.

По словам собеседника CBS News, это решение стало частью более масштабной проверки, которую Пентагон проводит в отношении всех стран, получающих оружие из США. Она была инициирована министром обороны США Питом Хегсетом несколько недель назад по поручению Дональда Трампа. Цель этой ревизии — убедиться, что Пентагон при предыдущей администрации «расставлял приоритеты в соответствии с интересами Америки», уточнил чиновник.

Источник CBS News говорит, что некоторые другие страны также были «переклассифицированы» — то есть выведены из числа приоритетных получателей американских вооружений и боеприпасов — но какие, не уточняется.

На фоне приостановки поставок боеприпасов Украина хочет попросить США разрешить Европе закупать американское оружие для ВСУ, пишет Politico со ссылкой на шесть источников. По данным издания, несколько европейских правительств изучают планы по закупке американского оружия для Украины из своих оборонных бюджетов. Эти деньги будут засчитываться в утвержденную недавно на саммите НАТО сумму расходов стран альянса на оборону, но пока никаких твердых обязательств нет, пишет Politico.

По словам главы комитета сената США по вооруженным силам Роджера Уикера, запрос Владимира Зеленского теперь заключается «не столько в финансовой помощи, сколько в возможности использовать европейские деньги для закупки американского оружия и боеприпасов».

1 июля стало известно, что США приостановили поставки в Украину некоторых боеприпасов, включая ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot. Причиной приостановки стали опасения по поводу истощения собственных запасов американской армии. Европейские чиновники были «ошеломлены» этим решением США, писал Bloomberg со ссылкой на источник.

По данным The Wall Street Journal, в момент приостановки боеприпасы находились уже в Польше. В их числе оказались более 20 ракет Patriot PAC-3, более 20 зенитных комплексов Stinger, управляемых ракет класса «воздух-земля» Hellfire и более 90 ракет класса «воздух-воздух» AIM, а также другие системы.

В Госдепартаменте США утверждают, что отправка оружия Украине не приостановлена. «Это один аспект, одна ситуация, одно событие, которое изменилось», — сказала представитель ведомства Тэмми Брюс. По словам украинских чиновников, поговоривших с The Economist, США приостановили поставки всей военной помощи, включая снаряды и запчасти.

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