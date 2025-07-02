Bloomberg: европейские союзники Украины были «ошеломлены» решением США приостановить поставку зенитных ракет Киеву

Европейские чиновники были «ошеломлены» решением США приостановить поставки ракет для систем противовоздушной обороны Patriot, пишет Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с обсуждениями.

Собеседники агентства отмечают, что больше всего европейские союзники Украины были удивлены приостановке поставок после заявлений Трампа на только что прошедшем саммите НАТО, где президент США сказал, что рассмотрит возможность поставки большего количества систем ПВО Patriot в Украину после «хорошей», по его словам, встречи с Владимиром Зеленским.

По словам источников Bloomberg, европейские союзники Украины просят Белый дом разъяснить это решение, и некоторые из них считают, что позиция США может быть смягчена или пересмотрена.

Ощущение «дистанцирования», как пишет Bloomberg, усилил звонок президента Франции Эммануэля Макрона Владимиру Путину. По словам чиновника, знакомого с логикой действий Макрона, этот шаг был предпринят, чтобы на фоне нарастающей угрозы со стороны Тегерана гарантировать, что Трамп не будет единственным собеседником Путина среди западных лидеров.

1 июля стало известно, что министр обороны США Пит Хегсет распорядился приостановить поставки в Украину некоторых боеприпасов, включая десятки ракет для систем противовоздушной обороны Patriot. По данным NBC News, США приостановили поставки ракет для Patriot в том числе из-за опасений по поводу истощения собственных запасов американской армии.

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