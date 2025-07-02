WSJ: США остановили поставку Украине ракет, которые уже находились в Польше. Госдепартамент: это один эпизод в одной ситуации, мы не останавливали помощь

США остановили поставку Украине боеприпасов, которые уже находились в Польше, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на представителей администрации Трампа и конгресса.

Эта поставка включала более двух десятков ракет Patriot PAC-3, более двух десятков зенитных комплексов Stinger, управляемых ракет класса «воздух-земля» Hellfire и более 90 ракет класса «воздух-воздух» AIM, а также другие системы, уточняют источники WSJ.

Список боеприпасов, задержанных в Польше, опубликовал также корреспондент NPR Том Боумэн. По его информации, в него входят 30 ракет Patriot, 252 ракеты GMLRS, 142 ракеты AGM-114 Hellfire, 92 ракеты AIM, гранатометы и снаряды.

В Госдепартаменте США утверждают, что отправка оружия Украине не приостановлена.

«Мы не приостановили поставки оружия Украине. Это один аспект, одна ситуация, одно событие, которое изменилось. Как вы слышали от министерства обороны, существует множество других мощных вариантов и усилий по ситуации с Украиной и поставкой оружия», — сказала представительница Госдепартамента Тэмми Брюс на брифинге, отвечая на вопросы журналистов.

По ее словам, президент США также «подтвердил свою неизменную приверженность обязательствам по ракетам Patriot». Тэмми Брюс еще раз уточнила, что речь не идет о прекращении помощи Украине. «Это одно событие в одной ситуации, и мы обсудим, что будет дальше», — добавила она.

Владимир Зеленский в своем вечернем обращении упомянул, что сейчас «на рабочих уровнях» между Украиной и США «выясняются все детали по поставкам оборонной поддержки, включая компонент ПВО».

1 июля стало известно, что США приостановили поставки в Украину некоторых боеприпасов, включая десятки ракет для систем противовоздушной обороны Patriot. По данным NBC News, причиной приостановки стали опасения по поводу истощения собственных запасов американской армии. Европейские чиновники были «ошеломлены» этим решением США, писал Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с обсуждениями.

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