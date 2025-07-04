Украинские беспилотники атаковали регионы РФ. В подмосковном Сергиевом Посаде пострадали два человека, часть города осталась без электричества

Российские средства ПВО в течение ночи 4 июля уничтожили и перехватили 48 украинских беспилотников в пяти регионах России, отчиталось Минобороны РФ.

26 дронов сбили в Ростовской области, 12 — в Курской, шесть — в Белгородской, три в Орловской и один в Липецкой.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ночью беспилотники атаковали Азов, Ростов-на-Дону, Новошахтинск, Шахты, Азовский, Мясниковский, Каменский, Октябрьский, Миллеровский и Тарасовский районы.

В результате падения дрона на жилой дом в поселке Долотинка Ростовской области погибла мирная жительница. В Азове, по данным властей, поврежден многоквартирный дом в Коллонтаевском переулке, обрушилась кровля. Из дома эвакуировали 120 человек. Обломки еще одного дрона упали на стадион имени Лакомова. В Шахтах в результате атаки без света остались шесть тысяч мирных жителей.

Украинский телеграм-канал Exilenova+ утверждает, что целью в Азове атаки стал Азовский оптико-механический завод.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаках беспилотников вечером 3 июля. По его словам, в поселке Октябрьский дрон атаковал многоквартирный дом, ранения получила мирная жительница. Другой беспилотник, по данным властей, атаковал «социальный объект» в селе Бессоновка. Пострадал сотрудник учреждения. В селе Головчино дрон ударил по грузовому автомобилю, ранения получил один человек.

В Орловской области, по данным властей, повреждений и пострадавших нет. Власти Курской и Липецкой областей не сообщали о последствиях атак.

Четыре украинских беспилотника рано утром 4 июля упали в Сергиево-Посадском округе Подмосковья, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Два мирных жителя получили ранения.

В результате падения беспилотников была повреждена подстанция, рассказала глава округа Оксана Ероханова. Без электричества остались не менее пяти микрорайонов Сергиева Посада. Электроснабжение части абонентов уже восстановили, заявили ТАСС в Министерстве энергетики Московской области.