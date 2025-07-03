Война Тысяча двести двадцать шестой день. В Курской области погиб замглавы ВМФ Михаил Гудков. В Госдепартаменте, возможно, не знали, что Пентагон решил остановить поставки Patriot Украине

Sofiia Gatilova / Reuters / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Какие чувства вы испытываете из-за продолжающейся войны? Как она влияет лично на вас прямо сейчас? Как изменилось за эти три года войны ваше отношение к происходящему, к России, к Украине, к миру? Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Россия

На войне погиб замглавы ВМФ Михаил Гудков

В Курской области погиб заместитель главнокомандующего ВМФ России, генерал-майор Михаил Гудков. Информацию об этом официально подтвердило Минобороны РФ.

По сообщению Минобороны, Гудков погиб 2 июля «во время боевой работы в одном из приграничных районов Курской области». Других подробностей ведомство не приводит.

«Радио Свобода» еще до официальных сообщений о смерти Гудкова со ссылкой на источники писало, что генерал-майор погиб в результате удара ракетами HIMARS по населенному пункту Коренево. Местное издание «Пепел» уточняло, что удар был нанесен по частному дому, где находился командный пункт 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, которой Гудков ранее командовал. Вместе с ним, сообщала всероссийская общественная организация морпехов «Тайфун», погибли еще 11 военных — в том числе новый командир бригады и его заместители.

Гудкову было 42 года. Он служил в ВС РФ с 2000 года, принимал участие в операциях в Чечне и в Сирии. Командиром 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота он стал к началу 2020-х годов.

Михаил Гудков Минобороны РФ

С самого начала полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину бригада Гудкова входила в группировку войск «Восток» и вела бои на южнодонецком направлении. В августе 2024 года, когда ВСУ вторглись в Курскую область, бригада была переброшена туда.

Гудкова назначили на должность заместителя главкома ВМФ четыре месяца назад. О повышении ему сообщил лично президент РФ Владимир Путин во время общения с моряками-подводниками атомного подводного крейсера «Архангельск». В зону его ответственности входило командование всей морской пехотой ВМФ, а также ракетными и артиллерийскими береговыми войсками.

Гудков — герой России, он получил это звание в октябре 2023 года «за мужество и воинскую доблесть», проявленные в ходе российско-украинской войны.

Украина

Приостановка поставок Украине ракет для систем Patriot «ошеломила» многих даже в США — об этом, возможно, не знал даже Госдепартамент

Решение Пентагона частично остановить поставки оружия в Украину для проведения внутреннего аудита и оценки количества оставшихся запасов «ошеломило даже тех, кто обычно информирован о таких вопросах», в том числе конгрессменов и чиновников Госдепартамента, пишет Politico со ссылкой на источники. Это издание два дня назад первым сообщило, что поставки будут остановлены.

По информации Politico, решение было принято главой политического блока Пентагона Элбриджем Колби и небольшим кругом советников. Даже многие лояльные Дональду Трампу люди раскритиковали чиновников Пентагона за то, что они не уведомили остальную часть администрации — это решение, по их словам, было принято «без должной координации». Член комитета по разведке Палаты представителей, республиканец Брайан Фицпатрик запросил у Трампа экстренный брифинг с участием Белого дома и Пентагона.

Госдепартамент «застали врасплох», пишет Politico. В частности, по данным источников издания, Пентагон даже не поставил внешнеполитическое ведомство в известность о решении отозвать партию оружия, которая уже находилась на территории Польши.

На официальном уровне это отрицают: Белого дома назвал эти утверждения «ложью», однако затруднился с ответом на вопрос, когда именно в Госдепе узнали о решении прекратить поставки, лишь заявив, что это было «до того», как информация утекла в СМИ.

Председатель комитета по вооруженным силам Палаты представителей Майк Роджерс также заявил, что не знал о приостановке поставок, однако назвал произошедшее «обычной паузой, необходимой, чтобы оценить наши запасы». Он сказал, что сейчас комитет ждет дополнительной информации от Пентагона, и выразил уверенность, что в конечном счете военное ведомство должно будет публично разъяснить свою позицию. Роджерс заверил, что ситуация «не имеет никакого отношения» к общей позиции США о необходимости поставок оружия Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский в ежедневном вечернем обращении заявил, что Киев «на рабочем уровне» выясняет ситуацию с поставками. Как пишет Politico, сейчас чиновники обеих стран работают над организацией телефонного разговора между Трампом и Зеленским.

Как накануне сообщали источники NBC News, США приостановили поставки десятков ракет Patriot, а также более ста ракет Hellfire, десятков ракет Stinger, реактивных снарядов GMLRS, гранатометов и тысяч осколочно-фугасных боеприпасов. Patriot наиболее критичны для украинской обороноспособности, так как являются фактически единственной системой, способной перехватывать российские баллистические ракеты.

Война глазами читателей «Медузы»

Павел (Норвегия). […] Я живу в Норвегии, и ни с чем таким антироссийским я не сталкивался. Напротив, на работе все меня очень поддерживали, и я чувствовал себя самозванцем — ну все-таки я гражданин России и это моя родная страна все начала. Санкции тоже меня не коснулись, потому что у меня есть второй паспорт. Безумно сложно было звонить и писать своим родным и близким, которые жили в Украине (мои родители — граждане РФ, но по национальности украинцы, все родственники оттуда). Чувство стыда и неловкости. Что я мог им сказать?!

Как и многие, я пытался поначалу переубедить своего папу, который зетнулся. Долго с ним разговаривал, приводил аргументы, он вроде начинал сомневаться, потом мы прощались, он вешал трубку и включал российское телевидение… И все приходилось начинать сначала.

Я не помню, в какой момент начали происходить изменения. Я читаю исключительно независимые медиа, смотрю оппозиционных блогеров, но мое отношение полностью поменялось. В 2022 году я считал Украину жертвой агрессии, сейчас она для меня такой же участник войны, как и Россия. Потому что обе страны убивают мирных жителей, пытаются оккупировать чужие территории, выставляют друг другу ультиматумы на «мирных» переговорах. Если кто-то в моем присутствии начинает выражать непоколебимую поддержку Украине, (а это исключительно политики из норвежских теленовостей), то я в довольно дерзкой манере предлагаю им: «Поддерживаешь? Пиздуй на фронт! Им как раз людей не хватает!» Божечки, я стал разговаривать с телевизором.

Также я начал винить в происходящем Запад. Я думаю, если бы США и Европа не вмешались, то переговоры, начатые весной 2022 года в Минске и Стамбуле могли привести к прекращению огня. Вряд ли бы стороны договорились о границах и численности ВСУ, но по крайней мере, перестали бы друг друга убивать.

Должен признаться, я не нравлюсь сам себе нынешний, но ничего не могу с этим поделать. Мне просто хочется, чтобы это все закончилось и люди по обе стороны границы перестали бы гибнуть.

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Война Тысяча двести двадцать пятый день. США остановили поставки Украине ракет для комплексов Patriot. Они критически важны для защиты от российских баллистических ракет

О чем мы писали накануне

Война Тысяча двести двадцать пятый день. США остановили поставки Украине ракет для комплексов Patriot. Они критически важны для защиты от российских баллистических ракет

«Медуза»