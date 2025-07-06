Президент РФ Владимир Путин посмертно наградил заместителя главкома ВМФ России Михаила Гудкова, погибшего в Курской области, второй медалью , сообщает 6 июля «Интерфакс», ссылаясь на указ Путина.

«За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной , наградить Героя Российской Федерации генерал-майора Гудкова Михаила Евгеньевича вторым знаком особого отличия — медалью „Золотая Звезда“ (посмертно)», — говорится в указе.

Другим указом Путин присвоил 155-й бригаде морской пехоты почетное наименование «имени дважды Героя Российской Федерации генерал-майора М.Е.Гудкова».

Михаил Гудков стал первым в современной истории дважды Героем России, сообщил глава Курской области Александр Хинштейн в своем телеграм-канале. Хинштейн заявил, что в Курске установят памятник Гудкову.

Гудков впервые получил звание героя России в октябре 2023 года. Тогда его отметили «за мужество и воинскую доблесть», проявленные в ходе российско-украинской войны.

Заместитель главнокомандующего ВМФ России Михаил Гудков погиб в Курской области 2 июля, сообщили ранее в Минобороны России. По заявлению ведомства, он погиб во время боевой работы в одном из приграничных районов. По данным некоторых телеграм-каналов, Гудков погиб вместе с 10 другими офицерами в результате удара ВСУ по командному пункту 155-й бригады морской пехоты в районе Коренево.

Михаил Гудков стал заместителем командующего ВМФ России в марте 2025 года. О его назначении лично объявил президент РФ Владимир Путин во время общения с моряками-подводниками атомного подводного крейсера «Архангельск». Во время общения с моряками Путин похвалил морпехов за успешные действия в районе Демидовки в Белгородской области, писал ТАСС.

Украинские власти ранее обвиняли бойцов 155-й бригаду морской пехоты в военных преступлениях, в том числе совершенных в Буче Киевской области. Кроме того, в августе 2024 года и в январе 2025-го военных бригады обвиняли в том, что они обезглавили несколько украинских военных.

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